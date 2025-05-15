Шымкент на 5 месте по заключению браков и рождений в Казахстане

В Международный день семьи Государственная корпорация «Правительство для граждан» подготовила топ-5 регионов страны по количеству зарегистрированных браков и новорожденных в период с января по май 2025 года.

В течение первых четырех месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 144 234 новорожденных и 36 818 пар вступили в брак.

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений:

1. Туркестанская область – 17 643 новорождённых (12,2% от общего числа).

2. Город Алматы – 16 914 (11,7%).

3. Город Астана – 14 134 (9,8%).

4. Алматинская область – 12 121 (8,4%).

5. Город Шымкент – 11 645 (8,1%).

Топ-5 регионов по количеству заключённых браков:

1. Город Алматы – 5 731 брак (15,6% от общего числа).

2. Город Астана – 4 005 (10,9%).

3. Туркестанская область – 2 919 (7,9%).

4. Алматинская область – 2 424 (6,6%).

5. Город Шымкент – 2 356 (6,4%).

Согласно официальным данным,по городу Шымкент с начала 2025 года отделами РАГС было выдано 37 812 актов о рождении и 10 190 актов о заключении брака.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» поздравляет всех казахстанцев с Международным днем семьи и желает гармонии, счастья и уюта в каждом доме.