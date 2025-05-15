Шымкент на 5 месте по заключению браков и рождений в Казахстане

В Международный день семьи Государственная корпорация «Правительство для граждан» подготовила топ-5 регионов страны по количеству зарегистрированных браков и новорожденных в период с января по май 2025 года.
В течение первых четырех месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 144 234 новорожденных и 36 818 пар вступили в брак.
Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений:
1. Туркестанская область – 17 643 новорождённых (12,2% от общего числа).
2. Город Алматы – 16 914 (11,7%).
3. Город Астана – 14 134 (9,8%).
4. Алматинская область – 12 121 (8,4%).
5. Город Шымкент – 11 645 (8,1%).
Топ-5 регионов по количеству заключённых браков:
1. Город Алматы – 5 731 брак (15,6% от общего числа).
2. Город Астана – 4 005 (10,9%).
3. Туркестанская область – 2 919 (7,9%).
4. Алматинская область – 2 424 (6,6%).
5. Город Шымкент – 2 356 (6,4%).
Согласно официальным данным,по городу Шымкент с начала 2025 года отделами РАГС было выдано 37 812 актов о рождении и 10 190 актов о заключении брака.
Государственная корпорация «Правительство для граждан» поздравляет всех казахстанцев с Международным днем семьи и желает гармонии, счастья и уюта в каждом доме.