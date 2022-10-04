Еще один центр активного долголетия для пенсионеров открылся в Шымкенте

Жизнь может быть полноценной даже на пенсии. Как жить в гармонии со своим возрастом знают посетители центра активного долголетия. В Шымкенте появилось ещё одно место для встречи тех, кому за 60, передает OTYRAR.

Светлый и просторный — центр активного долголетия располагает с первых минут пребывания. Это не просто клуб по интересам. Для пожилых людей предусмотрены умеренные физические нагрузки, необходимые для здоровья и самочувствия людей старшего возраста, курсы изучения иностранных языков — английского и арабского. Среди тех, кто активно проводит досуг — 81-летний Жаксыбай Оналбек. Пенсионер говорит, стареть ему некогда.

«Мудрость старшего поколения – богатство страны. Где есть пожилые люди, там и благоденствие. Спасибо акиму Шымкента и чиновникам, которые открыли такой замечательный центр. В центре активного долголетия есть и теннис, и йога, и различные игры, а какие профессиональные медики. Я считаю, что так встречать старость — не страшно»,- рассказывает Жаксыбай Оналбек.

В центре активного долголетия есть бассейн, можно заняться рукоделием, сыграть в шахматы и настольный теннис, пообщаться с ровесниками. Здесь же можно заняться здоровьем, получив медицинские услуги. И всё это бесплатно.

Мауия Алданазарова, директор центра активного долголетия «Белсенді ұзақ өмір»:

«В центре сейчас 715 пожилых людей. В настоящее время предусмотрены 27 видов услуг. Они разные в каждом филиале городских центров. Если во втором филиале есть физиотерапия, то в первом отделении, есть грязевая шахта, арт-терапия и многое другое. Отличие открывшегося сегодня отделения — бассейн, лечение иглоукалыванием, есть также стрельба из лука и так далее».

Для бесплатного получения услуг центра необходимо принести в ЦОН следующие документы:

1. Копия удостоверения личности и пенсионной книжки;

2. Выписка из амбулаторной карты, полученная от участкового врача;

3. Флюорография;

4. Справка о том, что он/а не проживает в психиатрической больнице или наркологическом диспансере;

5. Паспорт вакцинации;

6. Папка, на которую будет пришиваться документ;

Это уникальный проект, не имеющий аналогов в стране. Центр активного долголетия «Белсенді ұзақ өмір», посвященный пожилым людям, впервые открылся в Шымкенте. Сейчас проект действукт в 7 регионах Казахстана с целью обмена опытом.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г.Шымкента:

«Проект был реализован для наших пенсионеров, чтобы они в старости активно проводили время со своими сверстниками. К тому же здесь пожилые люди проходят медосмотр. Каждый пенсионер может посетить данный центр через ЦОН. Каждый желающий может 3 месяца бесплатно получать услуги. Нужно только передать нужные документы, дальше наши специалисты сами распределять пенсионера по нужным филиалам в городе, чтобы он находился не далеко от его дома».

Центр активного долголетия расположен по адресу: улица Жибек Жолы, 22/1. Все желающие попасть в центр должны обратиться в управление занятости и социальной защиты города Шымкента.