Любовь нагрянет и в 75. История «молодоженов» в доме престарелых

О том, что свою половинку на песнии — многие считают мечтой и сказкой. А в реальности чудеса происходят.

В Шымкентском доме престарелых уже отпраздновали 4 свадьбы. У любви нет возраста, шутят там. В третьем по величине мегаполисе Казахстана в этом году открылись несколько центров долголетия, дом престарелых и санаторий.

О том, что найдет любовь в 61 Найля Нуриева даже не думала. Женщина с трудной судьбой оказалась в доме престарелых не давно. Здесь нашла вторую половинку. О больных ногах теперь даже не вспоминает. 76-летний жених, в невесте души не чает. У обоих за спиной — целая жизнь, а сегодня они обрели настоящее семейное счастье. «Молодоженам» дали отдельную комнату.

«Мы два месяца встречались с ним, он ухаживал и я сказала да. Мы зарегистрировали брак. Тут живем вместе, нам даже дали комнату отдельную. Спасибо большое. Живем мирно, все у нас есть», — говорит Найля Нуриева.

Выйти на пенсию, чтобы не только влюбиться, но и заниматься в тренажерном зале, плавать, и обучаться. Помимо дома престарелых, открыты центры долголетия. В них пожилые люди осваивают компьютер и интернет.

В управлении занятости и социальной защиты сообщают, что это не просто клуб по интересам. Пенсионеры делятся опытом, учатся новому, например: рисовать, вязать, заниматься йогой, играть в шахматы или биллиард.

«У нас открылись в этом году три центра долголетия, работают санатории. Только, что минеральная вода не течет из крана. А так для наших постояльцев, все необходимые меры соц поддержки оказываются», — говорит Жанат Утебаева руководитель управления занятости и социальной защиты г. Шымкента.

Здесь же можно заняться здоровьем, получив медицинские услуги. И всё это бесплатно, нужно только подать документы. Открыты также центры по работе с «солнечными детьми» и людьми с инвалидностью, работают реабилитационные центры.