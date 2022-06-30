В центре активного долголетия в Шымкенте ломают все стереотипы о пожилых

Реабилитационный центр «Белсенді өмір сүру орталығы», одинокие пожилые люди называют настоящей отдушиной.

68-летняя Кумискуль Турсынбекова говорит, здесь раскрылись ее творческие способности. Пенсионерка учится рисовать и вязать. В центре уделяют время не только досугу пожилых людей, но и следят за их здоровьем.

Кумискуль Турсынбекова, жительница г.Шымкента:

«Я услышала об этом центре, когда проходила осмотр в поликлинике. У меня суставы, ноги и поясница болят. Я еле хожу и еле встаю. Я сюда пришла на костылях. Здесь мы делаем гимнастику, и постепенно стала забывать о своём недуге. И я не одна перестала ходить с костылем, но и другие пенсионеры. Поэтому я благодарна сотрудникам этого центра».

В центре «Белсенді өмір сүру орталығы» есть и те, кто обрёл здесь своё счастье и любовь. 76-летний Женисбек Манабаев встретился с Сабирой Карабаевой и влюбился в нее с первого взгляда.

Женисбек Манабаев, житель г.Шымкента:

«Я сюда пришел в сентябре прошлого года. Мне сказали, что есть такой центр и старикам здесь можно хорошо провести время. Когда начал посещать центр, эта дама пришла в центр в декабре. Она была похожа на мою бывшую супругу и я почувствовал в ней что-то родное. В итоге, мы решили зарегистрировать свой брак».

Центр активного долголетия оказывает пожилым людям 27 различных медицинских услуг. Пенсионеры играют в шахматы, настольный теннис и бильярд.

Мауия Алданазарова, руководитель реабилитационного центра «Белсенди омир сури»:

«Главная цель центра — убедить пенсионеров в том, что даже в пожилом возрасте не надо сидеть дома, они нужны и востребованы. Еще хотим, чтобы пенсионеры жили дольше и подсказывали подрастающему поколению».

В Шымкенте проживают больше 550 одиноких пенсионеров. Двери центра открыты для всех пенсионеров.

Адрес центра: г. Шымкент, ул. Дулати 160.