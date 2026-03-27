Чтение на природе: дендропарк теперь с библиотекой и шахматной зоной

Уникальная библиотека на природе открылась в Шымкенте. Строительство этого объекта в дендрологическом парке заняло ровно год. При этом из бюджеты не было выделено ни копейки.

Атмосферу, подобную нью-йоркскому парку Брайант, теперь можно прочувствовать в нашем дендропарке. Новая зона отдыха расположена прямо у паркового озера. Современное здание гармонично вписалось в ландшафт. Красотой этого места восхищаются как местные жители, так и гости из других городов нашей страны.

Необычная библиотека у озера привлекает внимание как своим внешним видом, так и внутренним пространством. Здесь можно найти мировую классику и современные бестселлеры. Особое внимание уделено национальной казахской литературе.

Лайла Канатхан, сотрудник библиотеки: «Мы работаем всего три дня, но люди идут потоком. В библиотеке около 6000 книг. Основной акцент сделан на казахскую литературу. Посетители берут книги на свой выбор и читают их бесплатно».

Библиотека была построена за счет спонсоров, они потратили на реализацию идеи порядка 170 миллионов тенге. Строительство центра заняло один год. Помимо библиотеки, здесь также открыта специальная зона для шахматистов.

Есдаулет Достияров, директор дендропарка: «Мы постарались максимально сохранить экосистему. Ни одно дерево во время строительства не пострадало. Возникали слухи, будто бы из-за стройки вырубают деревья, но это не так. Мы использовали природные материалы и постарались не нарушить назначение и красоту дендропарка».

Сегодня в дендропарке насчитывается более 330 видов деревьев. Новый объект стал еще одной точкой притяжения, для тех, кто любит не только прогулки и пробежки, но и тех, кто любит побыть на природе с любимой книгой.