Цифровая библиотека Казахстана расширяет аудиторию по всему миру

С начала года количество удаленных пользователей Казахстанской национальной электронной библиотеки достигло 227 446 человек.

За этот период читатели загрузили 329 485 документов, размещенных с разрешения авторов, а общее число просмотров материалов превысило 1,4 млн.

«Сегодня Казахстанская национальная электронная библиотека востребована читателями из разных стран мира», — отмечается в сообщении.

Основная аудитория портала зарегистрирована в Казахстане, Китае, России, США, Вьетнаме, Узбекистане, Турции, Нидерландах, Франции и Кыргызстане.

Фонд электронной библиотеки насчитывает 84 664 документа на 64 языках.

В коллекции представлены книги, научные статьи, газеты и журналы, диссертации, нотные издания, аудио- и видеоматериалы, а также архивные документы.

«Казахстанская национальная электронная библиотека является первым государственным библиотечным порталом, предоставляющим широкий доступ к информации казахстанского содержания», — подчеркивается в информации.

Любой пользователь может бесплатно ознакомиться с полнотекстовыми материалами через интернет без регистрации и авторизации.

Кроме того, портал адаптирован для людей с нарушениями зрения.