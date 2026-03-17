Freedom broker
Рейтинг книг показал любимых авторов казахстанских читателей

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

В первом квартале 2026 года библиотеки Казахстана посетили 11 121 048 человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

«Этот показатель отражает высокий интерес населения к библиотечным услугам и чтению», — отметили в ведомстве.

По числу посетителей лидируют Северо-Казахстанская, Туркестанская и Акмолинская области. Так, в библиотеках СКО побывали 967 458 человек, в Туркестанской области — 760 261, а в Акмолинской — 713 640 человек.

Специалисты связывают рост посещаемости с проведением региональными библиотеками культурно-просветительских мероприятий, литературных встреч, клубов для читателей, а также с появлением новых книг.

Кроме того, по итогам первого квартала был составлен рейтинг наиболее востребованных книг среди казахстанских читателей.

В тройку лидеров вошли:
1. Азильхан Нуршаихов — «Махаббат, қызық мол жылдар»
2. Берибек Сокпакбаев — «Менің атым Қожа»
3. Кабдеш Жумадилов — «Тағдыр»

Также популярностью пользовались книги Дулата Исабекова «Қарғын», Шерхана Муртазы «Ай мен Айша» и Смагула Елубая «Ақ боз үй».

«Активная работа библиотек и разнообразные культурные мероприятия способствуют формированию интереса к чтению среди населения», — подчеркнули в Министерстве культуры и информации.

