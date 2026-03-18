Названы самые загруженные платные дороги страны

Как сообщили в профильном ведомстве, в настоящее время в стране функционируют 26 платных участков общей протяжённостью 4 883 км.

Из них 12 участков относятся к первой технической категории (2 231 км), ещё 14 — ко второй и третьей категориям (2 652 км).

Среди самых загруженных направлений лидирует трасса Алматы – Конаев.

«По ней зафиксировано около 1,75 млн проездов», — отметили специалисты.

Также в числе популярных маршрутов: «Шымкент – граница Узбекистана (1,6 млн), Шымкент – Тараз (1,04 млн), Тараз – Кайнар (857 тыс) и Шымкент – Кызылорда (790 тыс)».

В десятку наиболее востребованных дорог вошли направления «Конаев – Талдыкорган, Астана – Темиртау, Астана – Щучинск и Алматы – Хоргос».

Менее интенсивное движение зафиксировано на ряде приграничных и региональных трасс.

«В частности, на участках Ушарал – Достык зарегистрировано 49 тыс проездов, а Бейнеу – Акжигит — 25 тыс», — уточнили в ведомстве.