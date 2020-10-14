Один из родителей особенного ребенка освобождается от уплаты государственной пошлины за услугу нотариуса.

Источник: Налоговый Кодекс РК, часть 617, подпункт 4

Нотариальная деятельность – это совершение нотариусом нотариальных действий, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Нотариусом может быть гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, прошедший аттестацию в аттестационной комиссии юстиции, стажировку у нотариуса сроком не менее одного года и получивший лицензию на право занятия нотариальной деятельностью.

Законодательство о нотариате состоит из норм Гражданского кодекса, Закона РК «О нотариате» №155 и иного законодательства РК, регулирующего нотариальную деятельность.

Правом совершать нотариальные действия обладают:

1) государственные нотариусы и частные нотариусы;

2) должностные лица местных органов власти, уполномоченные на совершение нотариальных действий;

3) консулы.

Оплата нотариальных действий осуществляется по ставкам, соответствующим размерам государственной пошлины. В оплате этих услуг есть льготы для одного из родителей особенного ребенка. Для этого такое лицо должно предъявить все соответствующие документы нотариусу.

Важно! Освобождение от уплаты касается лишь тех документов, которые связаны непосредственно с заявителем, относящимся к данной категории.

Нурлан Бектаев