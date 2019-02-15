С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в закон РК «Об образовании». С этого года дети, которым исполняется шесть лет, должны идти в первый класс. Звучит просто, но у многих родителей на фоне этого возник ряд вопросов, на которые решил ответить Zakon.kz.

В январе этого года в детсадах родителям, чьим детям в этом году исполняется 6 лет, сообщили, что они подлежат обязательному выпуску по окончании учебного года, то есть в мае. При этом неважно, исполнится ребенку до мая 6 лет или нет. Многих эта новость удивила, у кого-то вызвала возмущение. Некоторые считают, что это, во-первых, незаконно, во-вторых, не все хотят садить свое чадо за школьную парту в шесть лет.

За разъяснениями мы обратились в Министерство образования и науки РК.

Там пояснили, что согласно новой редакции ст. 30 закона об образовании, дошкольное воспитание и обучение детей осуществляется с одного года до шести лет (а не как раньше указывалось: с года до шести/семи лет) в дошкольных организациях. В первый класс дети принимаются с шести лет – это уже норма обновленной 31-й статьи закона.

Здесь возникает закономерный вопрос: «А если ребенку шесть лет исполнится только в октябре-декабре 2019-го, что делать в этом случае?»

В министерстве образования разъяснили, что даже в этом случае он идет в первый класс.

«По закону об образовании, если ребенку в текущем году исполняется шесть лет, даже если в декабре, он с сентября обязан пойти в первый класс», — пояснили в министерстве. Но уточнили, что если ребенку только в январе-феврале следующего года исполнится шесть лет, то в этом году его не должны выгонять из садика, он будет ходить до конца учебного года.

При этом при определении в школу неважно, прошел ребенок предшкольную подготовку в садике или нет. Как утверждают в министерстве, все, что он должен уметь — это элементарные навыки. А основному – читать, писать и так далее, его будут учить в первом классе.

«Сейчас обновленное содержание и там предусмотрено обучение с азов в первом классе», — сказали в ведомстве.

Даже в приказе министра образования и науки от 12 октября 2018 года указано, что организации образования обеспечивают прием в первый класс всех детей, которым исполняется шесть лет в текущем календарном году, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Как пояснила руководитель дошкольного отдела Управления образования Алматы Алия Сагиева, в январе этого года были проведены совещания с первыми руководителями дошкольных образовательных учреждений, чтобы они вовремя донесли до родителей и у них была возможность определиться со школами, дальнейшим планом действий.

В управлении отмечают, что у родителей после таких новостей паника. Они считают, что их шестилетние дети не готовы к школе. Однако в ведомстве на этот счет успокаивают.

«Мы родителей ознакомили с требованием общеобязательного госстандарта дошкольного воспитания. Родители думают, что если ребенок читает и пишет, то он готов к школе. Хочу сказать, что это не функция дошкольных организаций – учить ребенка читать и писать. В ГОСО (государственный общеобязательный стандарт образования) указано, что ребенок должен знать звуки (гласные/согласные, мягкие/твердые и т.д.), считать в пределах 20 туда-обратно, прибавлять, отнимать и так далее. У нас есть свой норматив. Но было принято, что почти 85-90% детей, которые выпускаются из детского сада, они практически умеют читать. И в какой-то период школы даже устраивали поминутное чтение. Это незаконно. Мы сейчас всем родителям говорим – никто не имеет право устраивать тестирование детям», — сказала Алия Сагиева.

То есть, предшкольная подготовка детей идет с пяти до шести лет в виде подготовки в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Родители могут отдать ребенка в предшкольный класс (их еще называют нулевыми, однако в министерстве образования пояснили, что такое понятие в законе отсутствует), на бесплатной основе.

Что же делать тем родителям, которые твердо уверены, что их ребенок не готов идти в школу в неполные шесть или в шесть лет? Их право дождаться семи лет. Но здесь в управлении образования отмечают два момента.

Во-первых, в детском саду ребенок уже не сможет находиться. Во-вторых, пойдя в семь лет в школу, он будет на полтора года, а то и больше, старше первоклашек, которые пошли в шесть лет. Насколько ребенку будет комфортно в таком случае.

Как уже известно, это нововведение — обучение в школе с шести лет, связано с переходом Казахстана на 12-летнее обучение. Как еще в 2017 году поясняла заместитель директора Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Зейнеп Максутова, суть 12-летнего обучения состоит во внедрении единой типовой образовательной программы для предшкольного класса.

«То есть вводится нулевой класс для детей 5-6-летнего возраста. Схема 12-летнего образования вводится по принципу «нулевой класс + 11 классов». Переход всех классов на обновленное содержание будет завершен к 2020 году», — говорила тогда Максутова.