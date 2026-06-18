В Шымкенте создали современное пространство для цветочной торговли

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в открытии новой Аллеи цветов в микрорайоне «Астана». Новый объект стал очередным шагом в благоустройстве городской среды и поддержке предпринимательской деятельности.

Проект реализован для упорядочения цветочной торговли, повышения качества обслуживания населения и формирования современного архитектурного облика города. На территории аллеи созданы комфортные условия для предпринимателей и покупателей, а единый стиль оформления торговых павильонов придал пространству эстетичный и современный вид.

Для реализации проекта был проведён конкурс на лучший эскизный проект торговых объектов. Специальная рабочая группа рассмотрела предложения предпринимателей и выбрала архитектурные решения, наиболее соответствующие концепции современного городского пространства.

Общая площадь Аллеи цветов составляет 3 тысячи квадратных метров. В строительство объекта инвесторы вложили около 1 миллиарда тенге частных средств. Ожидается, что реализация проекта позволит создать порядка 100 новых рабочих мест и станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса.

Со своей стороны акимат обеспечил предпринимателей необходимой инженерной инфраструктурой. Благодаря эффективному взаимодействию государства и бизнеса проект удалось реализовать в кратчайшие сроки.

Выступая на церемонии открытия, аким города отметил, что создание современных общественных пространств и поддержка предпринимательских инициатив остаются важными направлениями развития мегаполиса. По его словам, подобные проекты способствуют не только улучшению внешнего облика города, но и повышению качества жизни его жителей.

На сегодняшний день строительство павильонов полностью завершено, и новый торговый комплекс готов к работе. Аллея цветов станет ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей города, а также символом дальнейшего развития и благоустройства Шымкента.