Казахстан не зависит от денежных переводов из-за рубежа: их доля в экономике страны остаётся минимальной, около десятой доли одного процента. Для сравнения, в Узбекистане этот показатель превышает 14%, а в Таджикистане приближается к половине ВВП.

Такая разница показывает, что в Казахстане доходы населения в основном формируются внутри страны, тогда как в отдельных соседних государствах значительная часть экономики опирается на средства трудовых мигрантов.

Объём международных денежных переводов через официальные системы снижается. За первые четыре месяца за рубеж отправили около 184 миллиардов тенге, обратно поступили порядка 63 миллиардов. Объём входящих переводов также сократился. Но казахстанцы по прежнему отправляют за рубеж значительно больше средств, чем получают.

Так, в Узбекистан из Казахстана перевели почти в пять раз больше денег, чем поступило в обратном направлении. Это говорит о том, что основная часть доходов населения формируется внутри страны.

«Мы можем только увидеть только те, которые проходят через финансовую систему, да, вот эти платежи. А сколько конкретно там, может быть, переводят через, не знаю, через крипту, может быть, люди кэшем привозят, мы этого реально как бы не узнаем, весь вот этот масштаб. Но официально это фиксируется в платежном балансе, и сальдо, оно не такое прям большое, по большому счету, то есть между притоками и оттоками», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Контраст становится заметнее при сравнении значения денежных переводов для экономик разных стран. Например, в Таджикистане объём переводов достигает почти половины ВВП, что говорит о высокой зависимости населения от заработков за рубежом. В Казахстане подобной зависимости от денежных переводов нет.

Эксперты объясняют это более высоким уровнем доходов населения и отличиями в демографической структуре по сравнению с соседними странами.

«В Узбекистане и Ташкенте, в основном демографическая ситуация другая. Больше многодетных, много детей в семье и соответственно им приходится больше отправлять на содержание своей семьи больше средств. У нас в Казахстане в этом плане другая демографическая обстановка», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Вместе с тем специалисты обращают внимание на сохраняющееся инфляционное давление и снижение реальных доходов населения. По их словам, если эта тенденция сохранится, всё больше казахстанцев могут рассматривать трудовую миграцию как источник заработка.

Уже сегодня многие граждане страны работают в государствах Азии, Южной Корее и странах Европы.