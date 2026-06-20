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На главную Анонс Экологичное производство: в Шымкенте запущен завод по переработке макулатуры

Экологичное производство: в Шымкенте запущен завод по переработке макулатуры

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте начал работу новый завод по переработке макулатуры и производству картонной упаковки. В торжественной церемонии открытия предприятия принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Инвестиционный проект стоимостью 2,5 млрд тенге реализован на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік». Производственная мощность завода составляет до 10 тысяч тонн продукции в год. На предприятии создано 50 постоянных рабочих мест.

Запуск нового производства позволит увеличить объёмы переработки бумажных отходов, внедрить современные экологически безопасные технологии и укрепить промышленный потенциал Шымкента.

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