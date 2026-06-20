Ушла из жизни выдающийся кардиолог, профессор Сауле Раимбековна Абсеитова

Медицинское сообщество Казахстана понесло невосполнимую утрату. Ушла из жизни Сауле Раимбековна Абсеитова — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Республики Казахстан и член Европейского Общества кардиологов (ESC).

Сауле Раимбековна была врачом высочайшего класса и признанным экспертом, к которому обращались в самых безнадежных и сложных случаях. Она спасала жизни пациентов с тяжелыми формами хронической сердечной недостаточности, вела больных с осложненной, резистентной гипертонией и распутывала сложнейшие клинические случаи, когда диагноз оставался неуточненным. За её профессиональной помощью и мудрым советом ехали со всей страны.

Для коллег она всегда оставалась эталоном преданности науке и врачебному долгу, для молодых докторов — великим ментором, а для тысяч пациентов — человеком, подарившим второй шанс на жизнь. Её вклад в развитие отечественной кардиологии навсегда останется вписан в историю медицины Казахстана.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и многочисленным ученикам Сауле Раимбековны.