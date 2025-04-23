В Казахстане рекордно выросло потребление газа

Казахстан входит в число стран с одним из самых высоких показателей потребления газа на душу населения. По итогам 2023 года каждый житель страны в среднем использовал почти 11 тысяч киловатт·часов «голубого топлива». Это почти на 70% больше, чем десять лет назад.

Такой стремительный рост — рекордный среди стран с высоким уровнем потребления газа. Населенные пункты активно газифицируют. Однако значительную часть голубого топлива Казахстан по-прежнему закупает за рубежом.

Несмотря высокий уровень потребления, в обществе всё ещё отсутствует устойчивая культура бережного отношения к энергоресурсам. А между тем, говорят эксперты, рациональное использование газа сократить выбросы в атмосферу и снизить расходы домохозяйств. Так как эта статья коммунальных расходов становится все дороже. При этом экологи говорят, газ не ЭКО-альтернатива твердому топливу.

Тимур Елеусизов, эколог: «Это сжигание большого количества кислорода для того, чтобы горелка могла как можно более эффективно работать и выдать максимальный КПД. В целом газ — это не экологично и не про экологию. Там идет выброс серы при сжигании. Хотя говорят что 0 коэффициент, но такого не бывает, мы же чувствуем, когда машина на газе проезжает или печка рядом».

По данным международного энергетического сообщества, доказанные запасы природного газа в мире составляют около 188 триллионов кубометров. При нынешнем уровне потребления этих ресурсов хватит примерно на 47 лет. Это означает, что исчерпаться запасы могут уже в этом веке.

Для экономии газа специалисты советуют утеплять дома, устанавливать энергоэффективные системы отопления и умеренно отапливать помещения. Не перегревать дом так, чтобы затем открывать окна. Между тем, всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать температуру в доме на уровне 18 °C — это экономично и благоприятно для здоровья.