В Шымкенте зарегистрировано более 240 тысяч потребителей газа. С наступлением отопительного сезона специалисты усиливают профилактические мероприятия, чтобы снизить риски возгораний и отравлений.

Жителям напоминают: регулярная проверка оборудования и исправная вентиляция — залог безопасности каждой семьи.

Накануне отопительного сезона в Шымкенте проходит масштабная проверка газового оборудования в жилых домах. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям совместно со специалистами газовых служб напоминают жителям о правилах безопасности и объясняют, как уберечься от угарного газа.

Ахмет Калыбек, житель г. Шымкента: «Полностью проверили все газовое оборудование. Я благодарен, что пришли и всё объяснили. Главное — самим быть внимательными».

63 тысячи шымкентцев живут в частных домах, и часть семей по-прежнему обогреваются углём. Эксперты подчёркивают: перед отопительным сезоном важно своевременно очистить дымоходы. Это повышает эффективность отопления и значительно снижает риск отравления продуктами горения.

Специалисты также обращают внимание: установка газовых водонагревателей в ванных или туалетах является грубым нарушением. Из-за недостаточной вентиляции в таких помещениях значительно возрастает риск отравления.

Айдар Боралкиев, руководитель газовой технической службы: «Потребитель обязан заключить договор с организацией ВДГО. Эта служба минимум 1–2 раза в год должна очищать дымоходы и проверять оборудование в соответствии с техническими требованиями».

Представители газовой компании заверили, что к предстоящему отопительному сезону полностью готовы.

Бахыт Абдималикулы, руководитель аварийной диспетчерской службы ШПФ АО QAZAQGAZ AIMAQ: «На сегодняшний день мы на 100% готовы к отопительному сезону. Все подготовительные работы были выполнены ещё летом».

Профилактические акции по проверке и разъяснению правил безопасности будут продолжаться.