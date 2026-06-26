Зумеры меняют тренды

Пока многие привыкли считать зумеров поколением, которое живёт в смартфонах и общается исключительно через переписки, специалисты всё чаще говорят о другой стороне цифровой эпохи. Молодые люди нередко сталкиваются с тревожностью, трудностями в общении и социальной адаптации.

И хотя технологии сделали жизнь проще, вместе с удобством постепенно исчезает практика живого взаимодействия. В ответ на это часть представителей поколения Z сознательно возвращается к телефонным звонкам, личным встречам и общению без экранов.

Всё больше молодых людей сталкиваются с тревожностью, трудностями в общении и ощущением одиночества. На проблему обратил внимание председатель Сената Маулен Ашимбаев. По его словам, многим представителям нового поколения непросто заводить друзей, выстраивать отношения и открыто говорить о своих переживаниях.

«Конечно, это касается не всех, но проблема существует и становится всё более заметной. Это поколение — будущее страны. Именно эти молодые люди будут развивать государство, принимать решения и управлять страной. Поэтому психологическая устойчивость особенно важна в современном мир», — Маулен Ашимбаев, председатель сената парламента РК.

Спикер Сената подчеркнул: замалчивать проблему нельзя, важно создавать среду, в которой молодые люди смогут получать необходимую поддержку без страха осуждения. И похоже, сами зумеры уже начали искать способы справиться с одной из главных трудностей своего поколения, дефицитом живого общения.

Молодежь, которая выросла в мире интернета, ИИ и автоматизации, задают противоположный тренд. Так называемое «осознанное создание трудностей», когда парни и девушки добровольно отказываются от части цифрового комфорта, чтобы прокачать навыки общения.

Психологи говорят, человеческая психика адаптируется к окружающей среде. Современные технологии сделали общение удобнее, отвечать можно не сразу, слова подбирать тщательнее, а иногда и вовсе ограничиться эмодзи. Но вместе с комфортом постепенно теряется практика живого диалога. Навык разговаривать, быстро формулировать мысли и реагировать на собеседника тоже требует тренировки.

«Разговор не зависит от словарного запаса, ведь есть пассивный словарный запас, это когда мы можем много читать, много знать. Но если наш артикуляционный аппарат не двигается, не произносятся фразы, не двигаются губы, язык, то нет навыка даже просто чётко и красиво говорить. И поэтому, конечно, звонки, когда звонят люди, часто напрягают и могут вызвать тревожность», — Анастасия Ктинанс, психолог.

Трендсеттеры нового движения призывают чаще выходить из цифровой зоны комфорта, звонить, знакомиться, поддерживать разговор без подсказок и фильтров. По их мнению, именно такой контролируемый дискомфорт помогает развивать коммуникативные навыки, которые сегодня всё больше ценятся не только в личной жизни, но и в учёбе и на работе.