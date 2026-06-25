В Шымкенте стало ещё больше счастливых новосёлов. Сегодня в микрорайоне Бозарык ключи от новых квартир получили 30 семей. Среди них — многодетные матери, дети-сироты и сотрудники бюджетных организаций.

Новоселье в Шымкенте праздную практически ежедневно. Сегодня собственным жильём обзавелись ещё 30 семей. Среди них — Ульбосын Абылаева. Мать шестерых детей встала в очередь на жильё пять лет назад. В этом году благодаря льготной ипотечной программе её давняя мечта наконец осуществилась.

«Когда пришло первое уведомление о возможности подать заявку, я была настолько счастлива, что даже не помню, как босиком побежала сообщить эту новость родственникам. Это были невероятные эмоции. А когда пришло одобрение, радости не было предела. Желаю каждому испытать такое чувство. Как многодетная мама, я получила эту квартиру по очереди на жильё», — Ульбосын Абылаева, жительница Шымкента.

Разделить радость новосёлов приехал аким города Габит Сыздыкбеков. Он лично вручил ключи новым владельцам квартир. Глава города поручил ответственным службам тщательно следить за качеством жилья и заверил жителей, что все возможные недочёты будут оперативно устраняться.

«Специалисты будут постоянно на связи. Дом новый, поэтому если возникнут какие-либо вопросы или замечания, всё будет оперативно решаться», — Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкента.

Квартиры расположены в микрорайоне Бозарык. Это современные девятиэтажные жилые дома. По словам специалистов, здесь созданы все условия для комфортного проживания, а инженерные сети соответствуют современным требованиям.

«Все коммуникации и инженерные сети в наших домах соответствуют современным стандартам. Сегодня квартиры получили многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций», — Копжан Толебаев, и.о руководителя управления жилищной политики.

В настоящее время в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят более 90 тысяч человек. При этом темпы обеспечения граждан квартирами ежегодно растут. С начала года новоселье отметили свыше двух с половиной тысяч семей.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё около пяти тысяч квартир.