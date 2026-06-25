Кукольные герои покорили сердца 40 тысяч зрителей

Для шымкентского городского театра кукол 43-й сезон стал временем ярких достижений и творческих успехов. Сотни спектаклей посетили около 40 тысяч зрителей.

Постановки подтвердили востребованность театрального искусства, а кукольные персонажи сумели завоевать сердца самых юных зрителей, вдохновляя их и развивая воображение.

«Мне очень нравится кукольный театр. Мы часто сюда приходим. Я приехала из детского сада»,— поделилась маленькая зрительница Асылым Сунатулла.

В течение сезона зрителям были представлены пять премьерных спектаклей. А еще коллектив активно участвовал в гастрольных поездках, знакомя зарубежную публику с особенностями казахстанского кукольного искусства.

«В рамках 43-го сезона мы побывали на гастролях в Наманганской области Республики Узбекистан. Представляли казахстанское кукольное искусство и достойно показали творчество нашего театра»,— сообщил директор шымкентского городского театра кукол Сардарбек Молдабеков.

После официальной части завершения сезона, зрителям представили финальный спектакль — «Хочу стать волком», он считается одной из лучших постановок сезона. Спектакль создан по мотивам зарубежного произведения, однако адаптирован к местной публике.

«Это произведение зарубежного автора из Австралии. Поэтому для нас было важно сделать его понятным казахстанским детям, адаптировать к нашему менталитету. Главная идея спектакля — найти своё место в жизни, оставаться самим собой и не стремиться слепо подражать другим»,— поделился артист театра Акберди Мусакулов.

Сегодня в репертуаре шымкентского городского театра кукол насчитывается около 200 спектаклей. В фонде театра хранится почти 600 кукол. В новом сезоне коллектив планирует представить зрителям новые постановки и продолжить пополнять свою творческую копилку.