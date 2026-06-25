Депутаты Туркестанского областного маслихата высоко оценили работу региона

В Туркестане состоялась 23-я сессия областного маслихата восьмого созыва. В ее работе приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, руководители областных управлений, председатели городских и районных маслихатов, а также акимы Кентау и Сарыагашского района.

В ходе заседания депутаты рассмотрели 27 вопросов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития региона.

Были заслушаны отчеты акимата области и ревизионной комиссии об исполнении областного бюджета.

О результатах работы и реализации государственных программ также доложили руководители управлений предпринимательства и торговли, культуры, государственных закупок, по делам религий, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты, а также промышленности и индустриально-инновационного развития.

Отдельное внимание было уделено эффективности использования бюджетных средств. Акимы Кентау и Сарыагашского района проинформировали депутатов об освоении средств, выделенных из республиканского и областного бюджетов, а также о ходе реализации важных инфраструктурных и социальных проектов.

По итогам обсуждения депутаты дали положительную оценку проводимой работе и приняли ряд решений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Туркестанской области и повышение качества жизни населения.