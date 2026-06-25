Названы страны, жители которых чаще всего посещают Туркестанскую область

Уверенный рост демонстрируют и особо охраняемые природные территории, а также зоны отдыха региона. С начала года их посетили более 60 тысяч человек, что превышает прошлогодний показатель на 2 процента.

Значительно увеличился и объем инвестиций в туристическую отрасль. За отчетный период он достиг 36 миллиардов 300 миллионов, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Необходимо повышать качество сервисного обслуживания на туристических объектах, расширять туристические маршруты, усиливать подготовку и переподготовку гидов, а также обеспечивать своевременную реализацию инвестиционных проектов. Важно активнее продвигать туристический потенциал региона как на внутреннем, так и на международном рынках, используя современные цифровые платформы и инструменты продвижения»,— говорит аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

О текущих результатах и перспективах развития отрасли доложил директор Туристского информационного центра Open Turkistan Аскар Абубакиров. По его словам, с начала года Туркестанскую область посетили около 32 тысяч иностранных туристов. Это на 34 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы видим устойчивый рост туристического потока. За отчетный период Шымкент посетили 143 тысячи 100 человек, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается иностранных туристов, их количество составило 31 тысячу 823 человека, рост достиг 35%. Основной поток гостей прибывает из Узбекистана, Китая, Турции, России, Кыргызстана, а также Франции, Германии, Великобритании и Южной Кореи»,— из доклада директора туристского информационного центра «Open Turkistan» Аскара Абубакирова.

Особое внимание в регионе уделяется развитию событийного туризма. С начала года в области проведено более 50 крупных мероприятий, участниками и зрителями которых стали около 100 тысяч человек.

Среди наиболее заметных событий — международный ночной забег Turkistan Night Run, Ethno Fashion Show, выставки народных ремесленников, конференции, бизнес-форумы и различные мастер-классы. Подобные проекты не только повышают туристическую привлекательность региона, но и способствуют развитию местного бизнеса, культуры и сферы услуг.