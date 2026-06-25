Чемпионат Казахстана U18 стартовал в Шымкенте

Более 390 спортсменов из 19 регионов страны приехали в Шымкент, чтобы побороться за звание сильнейших. Юноши и девушки стремятся показать лучшие результаты и сделать шаг к большим спортивным победам.

В течение трёх дней на дорожках Центрального стадиона можно наблюдать захватывающие забеги, напряжённую борьбу в секторах для прыжков и метаний.

Абай Касенов, легкоатлет: «Сейчас вот выполнил попытку, хочу занять призовое место, хотелось бы выступить нормально. Мой учитель по физкультуре привел меня в спорт, показал меня моим будущим тренерам, после я сам пришел на первую тренировку, после чего я уже 5 лет занимаюсь легкой атлетикой. Моя цель на сегодняшний день — занимать призовые места, сохранить свое место в ЦОПЕ и выступать за Казахстан, за сборную».

Среди представителей Шымкента в дисциплине спортивная ходьба на дистанции 5 километров первое место заняла Айару Бахытжан. Ещё одну победу в копилку города принесла Ольга Изюмникова, занявшая первое место в прыжках в высоту. Эти достижения стали подтверждением хорошего уровня подготовки шымкентских легкоатлетов и их готовности бороться за самые высокие места на национальной арене.

Стоит отметить, что в этому году Шымкенту доверено проведение всех чемпионатов Республики Казахстан по лёгкой атлетике.

Нурлыбек Султанов, старший тренер г. Шымкента: «В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана, среди старших юношей, 2009 и 2010 годов рождения. Сегодня утром у нас были предварительные забеги. В этом чемпионате участвуют со всех областей, и городов Астаны и Алматы, а также Шымкента.

Вы знаете, у нас у нас в апреле был чемпионат Казахстана, по юниором первый отбор на чемпионат Азии, и спортсмены нашего города, 8 человек, выполнили норматив на чемпионат Азии».

Чемпионат среди юношей продлится до 26 июня. А после Шымкент примет международный турнир памяти серебряного призёра Олимпийских игр Гусмана Косанова. Эти соревнования ежегодно собирают сильнейших атлетов.