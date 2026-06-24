Реклама кальянов под запретом: предпринимателей Шымкента предупредили об ответственности

В Шымкенте усилена работа по пресечению незаконной рекламы кальянной продукции в социальных сетях и на интернет-ресурсах.

В соответствии со статьёй 13 закона Республики Казахстан «О рекламе» запрещается прямая и косвенная реклама табака для кальяна, кальянных смесей и табачных изделий.

Требования закона распространяются не только на средства массовой информации, но и на рекламные материалы, размещаемые на интернет-платформах.

Размещение в социальных сетях фотографий и видеороликов с кальянами, публикация призывов к их употреблению, специальных предложений, скидок и акций, а также продвижение кальянной продукции посредством меню, баннеров и наружной рекламы противоречит требованиям законодательства.

Публикации с изображением кальяна и надписями «кальян в наличии», «новые вкусы», «кальян в подарок», «акция», «скидка» и иными формулировками, направленными на привлечение клиентов и стимулирование интереса, могут быть расценены как косвенная реклама запрещённой продукции.

Нарушение законодательства о рекламе влечёт административную ответственность по статье 455 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

При выявлении нарушения распространение и размещение незаконной рекламы должно быть незамедлительно прекращено.

Владельцам объектов общественного питания и развлекательных заведений необходимо:

удалить рекламу кальяна со страниц в социальных сетях;

убрать соответствующие сведения из меню, баннеров и рекламных конструкций;

не допускать размещения скрытой рекламы через блогеров и иных лиц;

обеспечить постоянный контроль за содержанием интернет-страниц заведения.

Прокуратурой города совместно с уполномоченными органами будет продолжен мониторинг интернет-пространства.

В отношении предпринимателей, игнорирующих требования законодательства, будут приняты предусмотренные законом меры.

Предупреждаем, реклама кальяна — не способ продвижения бизнеса, а нарушение закона.