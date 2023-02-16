Заведения Шымкента нарушают запрет на курение кальяна

Сегодня среди молодежи и не только, особой популярностью пользуются электронные сигареты и кальяны.

Их употребляют практически в каждом втором баре мегаполиса, говорят жители. А между тем, санврачи бьют тревогу — гремучая смесь таит в себе целый букет болезней.

Нурсулу Темирова старается реже бывать в общественных заведениях. По словам мамы троих детей, виной тому — кальяны и электронные сигареты в непроветриваемых общих залах, в любое время суток. Безопаснее для здоровья детей, проводить время дома — считает женщина.

«Бывают моменты, когда посещаем кафе, рестораны с детьми на мероприятиях частенько замечаем, что в кафе в общем зале курят кальяны. Учитывая все это не хочется в лишний раз выходить в общественные места, где курят кальян, электронные сигареты потом надышаться этим и когда выходишь из такого помещения начинает голова болеть, ребенок становится вялым. Сейчас не выходим в кафе в целях беречь здоровье», — говорит женщина.

В Казахстане в ресторанах, кафе, на летних террасах и других общественных заведениях запрещено курить кальяны, электронные сигареты и любые другие виды табачных изделий. В случае пренебрежения нормами кодекса о здоровье, штрафовать будут не только администрацию заведения, но и самого курильщика.

Александр Меньшиков, подполковник полиции, старший участковый опорного пункта Абайского районного управления полиции г. Шымкента

«Если человек приходит в кафе с ребенком , он может сделать замечание администратору потребовав, чтобы кальян или другие курительные устройства убрали если администратор не хочет этого делать , человек может позвонить на пульт 102, обратиться с заявлением после чего сотрудниками полиции будет составлен административный протокол согласно статье 441 в отношении лица употребляющего сигареты или кальян грозит штраф 15 МРП, в отношении управляющего или хозяина будет составлен административный протокол по которому грозит штраф в размере 25 МРП, объекты крупного предпринимательства грозит до 60 МРП штрафа».

В полиции напомнили, что покупать табак и различные смеси для кальяна можно только с 21 года. Продавцы обязаны требовать удостоверение личности. Кроме того, все виды табачных изделий запрещается рекламировать и выставлять на витринах магазинов.

Александр Меньшиков, подполковник полиции, старший участковый опорного пункта Абайского районного управления полиции г. Шымкента

«Реклама табачных изделий запрещена в Казахстане, в магазинах даже закрыли полки с табачными изделиями к ним также относятся и табачные смеси, кальяны их реклама запрещена».

В законе оговаривается, «если для потребления табачных изделий выделены специальные оборудованные места», то курение разрешено, однако нет четких правил по организации таких мест.

«Закон о защите населения предусматривает ограничения и запрет на то, чтобы кальяны использовались в кафе, но есть небольшая ссылка за исключением специально отведенных мест под этим термином я к сожалению, не могу прокомментировать, где такие места могут быть, но в общем зале любого кафе — это запрещается делать. Но я считаю — это не совсем правильно, потому что, если предприниматель хочет сделать непосредственно кальянную — это его выбор. Одно дело, если ты открываешь кафе, то нужно ограничивать, а если ты открываешь кальянную и туда приходит человек с ребенком, то это тоже неправильно, то есть должен быть выбор у всех. Надо все-таки закон дорабатывать, четко прописать какие специальные, необходимые помещения, в каком виде должны быть и чем оборудованы», — Евгений Яворский, адвокат.

По словам санврачей, курение кальяна несёт серьёзную опасность для здоровья. Табачная смесь содержит ядовитые ингредиенты, вызывающие серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г.Шымкента

«Это вредная привычка, которая несёт колоссальный вред здоровью. При вдыхании данной аэрозоли. Одна затяжка кальяна равносильна затяжке 5 сигарет одновременно. В дыме кальяна, как и в сигаретах, содержатся соли тяжелых металлов, которые могут стать причиной заболеваний злокачественных образований легких, ротовой полости, гортани, трахеи. При вдыхании дыма идет большое содержание СО- угарного газа- это продукт недогорания углеводородов. Вдыхание СО дает серьезные патологии органам кровообращения, например, нарушается кровообращение головного мозга».

Курение кальянов повышает риск заражения гепатитом, туберкулезом и герпесом. Передача бактерий идет не из насадки, которую в общественных заведениях каждому гостю выдают одноразовую, а из трубки. Именно в ней и колбе кальяна обитают опасные микробы.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента

«Нужно отдать должное тому, что этот кальян должен обрабатываться. Колба и трубка должны обрабатываться и нет никакой гарантии, что эта обработка идет правильно. Само курение кальянов дает гиперсаливацию повышенное выделение слюны и даже, если курящий использует разовые мундштуки — это не говорит о том, что слюна не попадает в трубку. Вред кальяна ощутим».

В январе за нарушение запрета на потребление табачных изделий в общественных местах по 441-ой статье Кодекса об административных правонарушениях в государственную казну поступило 574 972-два тенге. Совместные рейды прокуроров, полиции и чиновников, в Шымкенте продолжаются.