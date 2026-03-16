Мажилис обсудит улучшение условий труда и социальное партнерство

На заседании бюро мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова была сформирована повестка предстоящего пленарного заседания.

Депутатам предложено в первом чтении рассмотреть законопроект «О государственной службе Республики Казахстан», разработанный по поручению главы государства.

«Документ предусматривает переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности. Законопроект направлен на дальнейшую профессионализацию государственного аппарата и цифровизацию HR-процессов», — сообщили в аппарате мажилиса.

В законопроекте также определены требования к государственным служащим, их должностные обязанности и меры по повышению привлекательности службы.

Кроме того, депутаты рассмотрят поправки в трудовой кодекс, направленные на совершенствование трудового законодательства.

«Поправками закрепляются нормы, обеспечивающие соблюдение законных интересов работников, включая защиту чести и достоинства в сфере труда», — пояснили в мажилисе.

Также изменения уточняют полномочия местных исполнительных органов по организации социального партнерства, взаимодействию с инспекцией труда, представителями работников и работодателей, а также по обеспечению деятельности региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству.

На пленарном заседании депутаты обсудят также соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Соединенным Королевством, подписанное 24 апреля 2024 года в Астане.

В повестке — новые законопроекты, касающиеся конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, меморандума о взаимопонимании с ООН, а также соглашения о создании регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Казахстане.