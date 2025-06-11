Что за зверь этот Лабубу и почему он стал популярным?

Лабубу — зубастый и обаятельный монстр, ставший мировым трендом. К официальным магазинам выстраиваются очереди, а цены стремительно растут. Сам персонаж был создан гонконгским иллюстратором ещё в 2015 году, но настоящий бум начался после того, как лабубу появился на сумке у певицы Lisa из популярной K-pop группы.

Позже к тренду подключились звёзды Ким Кардашьян и Рианны, демонстрируя плюшевых монстров в соцсетях и повседневной жизни. А видео с распаковкой лабубу становятся вирусными, собирая миллионы просмотров. Маркетологи отмечают: в эпоху соцсетей продвигать подобные продукты стало проще как никогда — стоит лишь привлечь блогеров и звёзд.

«Трендам легко поддаются дети, на Ютубе снимают распаковки, дарят подарки блогерам. Подхватили другие звезды, начали вешать себе на сумки и она завирусилась. Хотя ее создали около 15 лет назад, сделали прототип этой игрушки, но она никому не нужна была. Даже известный газированный напиток сделал с этими игрушками коллаборацию и успешно поднял себе продажи», — говорит маркетолог Валентина Ахмедова.

Психологи отмечают: яркие цвета и привлекательный дизайн делают такие игрушки особенно заметными для детей. К тому же реклама в социальных сетях играет ключевую роль, малыши легко запоминают образ как у блогеров или героев видео.

Гульнар Айтжанова, психолог: «Ребенок в процессе выбора, с малых лет, он смотрит и может смотреть одну и ту же рекламу по несколько раз в день, у него начинает расти востребованность, что у меня такая же игрушка должна быть».

Детские тренды меняются молниеносно, и лабубу далеко не последний хит. Интерес к игрушкам остаётся стабильно высоким, ведь дети любят всё яркое, необычное и модное, а родители зачастую не могут им отказать.

Индрира Биетова, продавец магазина игрушек: «Для начала, мы предлагаем покупателям развивашки. Но, конечно, есть трендовые игрушки, которые быстро разбирают — это лабубу, капибары, стич, очень популярны игрушки куроми из Хэллоу Китти. Дети любят все яркое».

Эксперты говорят, если ребёнок несколько раз увидел игрушку в рекламе, велика вероятность, что совсем скоро она окажется у вас дома. Игрушки сегодня не просто забава, а полноценный маркетинговый продукт, встроенный в цифровую среду, где дети становятся активными потребителями уже с малых лет.