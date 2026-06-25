АФМ пресекает незаконный вывоз топлива. С начала года специалисты Агентства по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными и пограничными службами выявили сотни попыток контрабанды горюче-смазочных материалов. По данным ведомства, для вывоза топлива злоумышленники используют различные схемы.

Незаконный вывоз топлива за пределы страны остаётся одной из серьёзных угроз внутреннему рынку. С начала года агентство по финмониторингу совместно с МВД и пограничной службой пресекли более 700 попыток нелегального вывоза горюче-смазочных материалов. По фактам контрабанды и незаконного оборота нефтепродуктов уже начаты досудебные расследования.

«В Туркестанской области пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный экспорт бензина в Республику Узбекистан через специально оборудованный тоннель под государственной границей. По данному делу виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы», — рассказали в АФМ.

Одна из ОПГ организовала контрабанду бензина АИ-92 в Кыргызстан. По данным следствия, за время работы схемы за рубеж было незаконно вывезено свыше 190 тысяч тонн топлива общей стоимостью около 37 миллиардов тенге.

«При очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства», — АФМ РК.

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова профильным ведомствам поставлена задача жёстко пресекать любые схемы незаконного вывоза нефтепродуктов. Основная цель — не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке и обеспечить стабильное снабжение страны горюче-смазочными материалами.