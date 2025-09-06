Жизнь на пенсии не приговор, а новый старт

Вы когда-нибудь задумывались, куда отправляются пенсионеры ранним утром, помимо привычных визитов в поликлинику? РАБАТ тоже задался этим вопросом и решил разобраться. Оказалось, что у пожилых жителей Шымкента есть особое место, куда они приходят не из-за нужды, а с искренней радостью и вдохновением.

Это Центр активного долголетия.

Здесь каждый день наполнен общением, новыми открытиями и интересными занятиями. Для многих это стало не просто местом встречи, а настоящим источником энергии и позитива. Пенсионеры приходят сюда, чтобы проводить время с пользой, завести новых друзей и поддерживать активный образ жизни.

Что это за место?

Центр активного долголетия, расположенный по адресу: г. Шымкент, улица М. Дулати, 36, с момента своего открытия стал настоящим островком тепла, общения, движения и вдохновения для людей старшего поколения.

Идея создания центра возникла еще в 2019 году, ее начали реализовывать под названием «Асыл жүрек әлеуметтік медициналық орталық». Позднее было принято решение переименовать учреждение в «Белсенді ұзақ өмір орталығы» – Центр активного долголетия. Это не просто социальное учреждение, куда приходят «посидеть», а напитанное жизнью место, в котором каждый пенсионер может заново открыть себя, найти друзей, избавиться от боли и одиночества, снова почувствовать, что он кому-то нужен.

Тут утро начинается не с очередей и рецептов, а с улыбок, танцев, зарядки и живого общения. Это настоящий островок жизни, где каждый день наполнен новыми впечатлениями, встречами и возможностями. Пенсионеры приходят сюда, чтобы быть в движении, учиться новому, делиться опытом и чувствовать себя бодрыми и энергичными. В этом центре возраст – это не повод для огорчения и разочарования, а отличная возможность получить второе дыхание.

По словам директора центра Мауии Сахибековны Алданазаровой, перед учреждением стояла и стоит задача не просто создать досуг, а дать возможность изменить образ жизни пожилых людей. «Наша главная задача – это показать пенсионерам, что с возрастом жизнь не заканчивается. Не стоит замыкаться в четырех стенах. Нужно лишь прийти в центр. И уже через неделю люди преображаются: не только внешне, но и внутренне. Пенсия – это вовсе не приговор!» – говорит она с особой теплотой.

Центр продолжает активно развиваться: появляются новые направления, закупается современное оборудование, обновляются тренажеры. В ближайших планах и внедрение новых терапевтических практик, а возможно, и открытие нового филиала. Во многих филиалах уже проходят творческие вечера и спектакли, организованные самими пенсионерами, а также литературные кружки, где участники читают стихи собственного сочинения.

Чем же тут можно заниматься?

В центре пенсионеры проводят от четырех до восьми часов в день. С самого начала здесь предоставляется 36 видов различных услуг.

Одинокие пожилые люди задерживаются подольше, получая максимум поддержки и заботы. Здесь не лечат таблетками, а лечат вниманием, движением, искусством и общением. Просторные светлые залы, сенсорная и физиотерапия, соляная шахта, массажные и косметологические кабинеты, арт-мастерские, бассейн, залы йоги и для фитнеса, танцы, фитобар, библиотека, кинозал, языковые курсы английского и арабского языков – все это доступно совершенно бесплатно.

Мало того, к каждому посетителю здесь индивидуальный подход, как в хорошем санатории. Здесь не только заботятся о теле, но и окрыляют душу, поддерживают морально.

Пожалуй, самое ценное для людей, что в центре никто не чувствует себя забытым.

Наоборот, здесь царит атмосфера новой насыщенной жизни. Мужчины и женщины обретают новых друзей, влюбляются, раскрывают в себе таланты, строят смелые планы на будущее. Пенсионеры с улыбкой говорят: «В 70 я чувствую себя лучше, чем в 50!» Они не боятся возраста: своим примером люди доказывают, что активная и счастливая жизнь возможна в любом возрасте.

Реальные истории реальных людей

Историй, подтверждающих слова Мауии Сахибековны, множество.

К примеру, Өсірбай Көштенов, 75 лет. По его словам, он посещает центр уже четыре года и ни разу об этом не пожалел. В прошлом полковник, в отставке уже 27 лет. «Моя семья полностью поддержала мое решение ходить сюда. Пенсионеры, посещающие центр, никогда не скучают: они находят интересные занятия, заводят новых друзей и формируют свое общение», – сказал он.

А вот Александра Ким, 87 лет. Всю свою жизнь она посвятила преподаванию в технологическом училище. «Когда родные разъехались по своим делам и я осталась одна, дочка посоветовала мне прийти сюда, – рассказала она. – С тех пор я уже два года посещаю центр. Больше всего мне нравится здесь атмосфера: все доброжелательные, как будто мы знакомы друг с другом всю жизнь».

История Шолпан Халмырзаевой наполнена особой теплотой и любовью к этому центру. Ей 65 лет, большую часть жизни она посвятила школе: преподавала черчение и рисование.

«Я ни капли не жалею, что пришла сюда. Все сотрудницы замечательные, добрые, отзывчивые. Особенно мне по душе пришлись занятия йогой и танцами, я полюбила их всем сердцем. Огромное спасибо моей подруге Шарипе, которая когда-то порекомендовала мне это место. Хочу выразить также благодарность нашему государству: спасибо, что заботитесь о нас, пенсионерах, создаете такие центры, обеспечиваете комфорт и все необходимые условия. Я мечтаю, чтобы у нас посетителей становилось все больше. Ведь, будучи здесь, начинаешь больше внимания уделять себе, своей внешности, здоровью. Я хочу, чтобы мои внуки гордились мной. Нужно любить себя и ценить жизнь!» – говорит Шолпан Халмырзаева.

Все пенсионеры, которые посещают этот центр, с радостью советуют его тем, кто пока еще не знает о нем. По их словам, здесь созданы все условия, чтобы найти себя, открыть новое хобби, обрести круг общения, в котором тебя поддержат и примут как родного.

А как туда попасть?

Попасть в центр просто. Нужно собрать определенные документы: копии удостоверения личности, пенсионной книжки, медицинские справки, флюорографию, сертификат о вакцинации (ПЦР), справку, что не состоите на учете в нарко- и психдиспансере, скоросшиватель.

После чего пенсионера отправят в ближайший филиал по месту проживания. Это сделано для удобства, чтобы не приходилось тратить силы на дорогу.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (7252) 53-02-08, 8-705-220-15-00. Сотрудники центра подробно объяснят порядок оформления и подскажут, какие справки нужны.

В настоящее время в Шымкенте функционируют уже четыре филиала Центра активного долголетия, расположенные по адресам:

1. Улица Дулати, 36 (остановка «Динамо», автобусы №№84, 113 и 182).

2. Улица Дулати, 160 (остановка «Азимова», автобусы №№84, 113 и 182).

3. Улица Жибек жолы, 22/1 (остановка «Школа им. Абая», автобусы «Аксукент – Шымкент», №№44, 65, 141 и 207).

4. Мкр. «Астана», 107 (остановка «Акимат Каратауского района»), ул. Аргынбекова (автобусы №№27 и 141); пр. Н. Назарбаева (остановка «Нурлы тан», автобусы №№3, 10, 15, 27, 54, 67, 92 и 207).

У каждого из этих центров долголетия свои особенности: где-то акцент сделан на йогу и массаж, где-то – на бассейн и лечебную физкультуру, а где-то много творческих мастерских и хоровое пение. В каждом филиале вас ждут тепло, уют и много добрых людей.

Центры ежедневно обслуживают до 800 человек, и желающих становится все больше. Пенсионеры приводят друг друга, рассказывают соседям, записываются целыми группами. Это неудивительно, ведь здесь по-настоящему живут!

Центр активного долголетия: начало новой жизни

Когда проект только начинался, многие сомневались, что пожилые люди захотят сюда приходить: будут стесняться, избегать нового, не захотят меняться. Но все оказалось совсем иначе. Сегодня пенсионеры идут сюда с удовольствием и с энтузиазмом приглашают друзей, соседей, родственников. А молодежь, наблюдая за ними, удивляется: неужели и в 75 можно быть такими энергичными, жизнерадостными и увлеченными?

Мауия Сахибековна отмечает, что самые заметные перемены происходят с женщинами: «Они начинают ухаживать за собой, снова красятся, подбирают наряды, со вниманием относятся к своему образу. Но дело не только во внешности, происходит внутреннее преображение. Женщины словно говорят себе: «Я значима! Я прекрасна! Я живу! Это настоящее богатство».

Сегодня Центр активного долголетия уже не просто часть госпрограммы. Это целая философия. Пространство, где старость не синоним боли, одиночества и забвения.

Здесь возраст – это время для новых открытий, творчества, самореализации и радости. И если вы все еще думаете, что пенсия – это финал, просто загляните сюда. Уже на пороге центра вы почувствуете, что все только начинается!

Жанна Курманбекова