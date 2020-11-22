В каждой школе избран Детский представитель по защите прав детей, передает Otyrar.KZ.

Это ученики школ и студенты колледжей, кандидатуры которых были предложены детьми от каждой организации образования.

Теперь они будут напрямую взаимодействовать с Комитетом по охране прав детей МОН РК по всем актуальным вопросам.

«Нам важно напрямую работать именно с детьми, знать, какие вопросы их интересуют, какие проблемы они выявляют на своем уровне, и реагировать на их обращения. У нас в стране очень много детей и подростков с активной гражданской позицией, которые могут смело выражать свое мнение и продвигать инициативы своих сверстников.

Все детские представители, будучи участниками нашего чата, смогут сообщать об инцидентах, которые происходят в школе, а также озвучивать свои идеи и предложения по улучшению работы государственных органов и организаций», – отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина.