Попечительские советы смогут следить за финансами в школах

Одним из важнейших направлений школьного года будет дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ с передачей им все более широкого спектра полномочий, сказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев на заседании правительства, передает BNews.kz.

«В этом году одним из важнейших направлений будет дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ с передачей им все более широкого спектра полномочий, параллельное планомерное расширение академической и финансовой свободы школ под контролем попечительских советов. Акимы областей должны взять этот вопрос – вопрос правильности формирования попечительских советов, включение в их состав активной общественности, депутатов маслихатов, местной прессы под свой личный контроль», — сказал Ерлан Сагадиев.

Как сказал министр, ведомство внесло свои предложения, расчеты и аргументы по поэтапному снижению недельной нагрузки учителей, в связи с переходом на обновленное содержание.

«Вопрос очень важный и потребует вашего внимания», — сказал Е.Сагадиев.

Глава ведомства продолжил, что по вопросам ТиПо и проекту бесплатное ТиПО для всех, работа продолжается.

«По высшим учебным заведениям основной задачей на этот год является принятие закона, который позволит профессиональному сообществу, работодателям вместе с НПП «Атамекен» сформировать реальный реестр образовательных программ наших вузов с точки зрения их качества, современности и востребованности на рынке. Работа в этом отношении уже началась. Мы вам докладывали. Реестр IT-специальности, включая кибербезопасность совместно с НПП мы презентуем в ближайшее время. Это позволит убрать с рынка некачественные и устаревшие образовательные программы», — сказал министр.

Параллельно продолжится расширение академической самостоятельности вузов и укрепление наблюдательных советов, как формы усиления общественного контроля.