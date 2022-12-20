Новые предприятия запускают и тестируют в Туркестанской области

В Ордабасинском районе открываются новые предприятия. Выгодное расположение — недалеко от Шымкента — дает преимущества для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

За последние 9 месяцев в регион привлечены более 26 млрд тенге инвестиций. Аким Туркестанской области знакомится с работой предприятия, занимающегося переработкой полиэтиленовых изделий, производством синтетического волокна в индустриальной зоне «Бадам». На заводе, запущенном в два этапа, работой обеспечены 250 человек.

Первый этап проекта запущен четыре года назад, в рамках программы «форсированное индустриально-инновационное развитие». Сейчас продукция флекс, выпускаемая из отходов полиэтилена, экспортируется в Россию. Главе региона также был представлен проект, направленный на развитие животноводства.

Нурбек Бадыраков, аким Ордабасинского района:

«В районе хорошо развито животноводство. Здесь будет животноводческий комплекс, земли для пастбищ достаточно. В планах — развитие мясного и молочного направления».

В индустриальной зоне «Бадам» планируется реализовать 6 проектов, общая стоимость которых составила 21 млрд 234 млн тенге, трудоустроены 310 человек. В сфере промышленности за 9 месяцев произведено продукции на 21 млрд 190 млн. Это на 804 млн тенге больше прошлогоднего показателя.

Нурбек Бадыраков, аким Ордабасинского района:

«В Ордабасинском районе на 100 гектарах земли, в ущелье, высадили саженцы павлония. Это и строительный материал, из него можно изготавливать музыкальные инструменты, а из листьев — заготавливать корм для животных».

В Ордабасинский район в этом году инвесторы вложили вдвое больше прошлогоднего — свыше 26 миллиардов тенге. Аким Туркестанской области отмечает — для предпринимательства создаются благоприятные условия.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Вы знаете, что Туркестанская область находится на дотации республики. Поэтому нам необходимо развивать малый и средний бизнес. Кто хочет открыть свое дело, заниматься предпринимательством, мы поддержим, окажем всестороннюю помощь. Есть поручение главы государства».

В рамках «Единой карты индустриализации» в Ордабасинском районе до 2025 года планировалась реализация 6 проектов, стоимостью порядка 105 млрд тенге. В этом году удалось сработать на опережение и запустить половину проектов.