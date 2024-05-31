Праздник устроили детям из реабилитационного центра в Шымкенте

В преддверии международного дня защиты детей сотрудники дочернего предприятия АО «НАК «Казатомпром» ТОО «СП «Будёновское» устроили праздник для детей.

Руководство предприятия посетило реабилитационный центр «Аялы алақан», где малышам показали шоу фокусов.

Аниматоры в ярких костюмах и интересные фокусы. В преддверии международного дня защиты детей дочернее предприятие АО «НАК «Казатомпром», ТОО «СП «Буденовское», подарило детям из реабилитационного центра «Аялы алақан» хорошее настроение. Такой праздник поможет малышам социализироваться, говорят специалисты центра.

«Ребята с большим энтузиазмом и хорошим настроением принимают участие в сегодняшнем мероприятии. Участвуют во всех конкурсах и постановках. Те, кто не может принять участие, жестами показывают своим мамам, что очень рады», — говорит Айгуль Сапарова, методист реабилитационного центра.

Сейчас в центре проходят реабилитацию 116 детей. В праздничном мероприятии приняли участие больше 70 из них. Малыши страдают нарушениями опорно-двигательного аппарата и такие мероприятия для них как глоток свежего воздуха.

«В преддверии дня защиты детей мы провели такое мероприятие. Это шоу для детей, пригласили аниматоров, устроили конкурс рисунков. Наша компания проводит много подобных мероприятий. В целом наша компания занимается производством урана. При добыче урана используем метод подземного выщелачивания. Это считается самым экологически безопасным подходом в мире. Наша компания придерживается международных стандартов под руководством АО «НАК «Казатомпром»»,— говорит Даурен Жансугуров, генеральный директор ТОО «Буденовское».

Малыши также приняли участие в конкурсе рисунков. При помощи разноцветных мелков они перенесли свое воображение на асфальт. Представители предприятия ТОО «СП «Будёновское» говорят, благотворительное мероприятие не последнее. Они продолжат поддерживать детей и молодежь.