Воспитанники центра поддержки детей празднуют международный день защиты детей

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чтобы поздравить воспитанников с международным днем защиты детей.

В ходе визита аким подарил детям улыбки и вручил специальные подарки, создавая праздничное настроение.

Он также осмотрел территорию учреждения и ознакомился с условиями проживания детей, чтобы лично убедиться в качестве предоставляемой им заботы.

В свою очередь, дети вместе с воспитателями подготовили специальную праздничную программу.

Они пели песни, танцевали и демонстрировали свои таланты, что добавило радости и веселья в этот особенный день. Воспитанники показали не только свои навыки и умения, но и невероятную силу духа, несмотря на жизненные трудности.

Сегодня сотрудники центра создают для детей атмосферу семейного уюта и тепла.

Благодаря различным кружкам и секциям, юные воспитанники имеют возможность проводить свободное время с пользой, развивая свои способности и находя новые увлечения.

Такие мероприятия способствуют укреплению их эмоционального состояния и социализации, что является важным шагом на пути к успешной интеграции в общество.

Дети — наше главное богатство.

Развитие индивидуальных способностей молодого поколения, создание всех необходимых условий для их полноценной жизни, защита их здоровья и прав — одна из наших важнейших задач.

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя нужным и любимым, имел доступ к качественному образованию и медицинской помощи.

В преддверии праздника мы желаем детям счастливого детства и здоровья, а родителям — благополучия и успехов!

Пусть каждый день приносит радость и новые достижения, а улыбки детей освещают мир ярким светом.

Поздравляя с праздником, мы выражаем надежду на светлое будущее, где каждый ребенок будет защищен, окружен заботой и вниманием.

Это мероприятие стало не только праздником для детей военнослужащих, но и ярким примером того, как военные семьи поддерживают и важно отмечают праздники, посвященные детям.