«Дети — наше всё». Аким Шымкента дал старт массовым гуляниям

В Шымкенте с размахом отмечают День защиты детей. В разных точках города прошли праздничные мероприятия с концертной программой, весельем и сладостями.

Сегодня в южном мегаполисе по-особенному тепло. Столбики термометров достигли отметки +35, но сердца жителей, жарче любого солнца, греет праздничное настроение и счастливые улыбки детей. В разных точках города для юных шымкентцев организовали концерты, конкурсы и вкусные угощенья.

Аким города не остался в стороне. В здании Ассамблеи народа Казахстана градоначальник поздравил отличников и призеров мировых соревнований и вручил им памятные награды.

«Дети наше всё. Мы будем беречь ваше спокойствие, будем делать все, чтобы ваше будущее было счастливым. Удачи вам и спасибо, что вы такие умные и целеустремленные», — сказал аким г. Шымкента.

После официальной части «акиматовская» делегация сменила локацию на Центральный парк. Там под открытым небом, в непринужденной обстановке дети читали стихи, пели песни, а будущие художники показали свои самые лучшие работы.

«Даже взрослый человек в душе ребенок. У каждого есть мечта и свои цели. Наши дети прекрасны, удачи им и всего самого хорошего», — говорит Арман Садыков, житель г. Шымкента.

К празднику в Шымкенте подготовились основательно, в каждом парке для детей концертная программа, игры и главный десерт праздника — мороженое.