Умные светофоры Шымкента создают «зелёный коридор» для машин скорой помощи

В Шымкенте внедрена Интеллектуальная транспортная система (ITS), которая обеспечивает приоритетное движение автомобилей скорой медицинской помощи и способствует повышению оперативности оказания экстренной помощи пациентам.

В настоящее время пять реанимационных автомобилей скорой помощи оснащены трекерами, интегрированными в систему ITS. При выезде на экстренный вызов и приближении к перекрёсткам система автоматически координирует работу светофоров, формируя «зелёный коридор» по маршруту следования спецтранспорта, передает пресс-служба акима города Шымкента.

Стоит отметить, данный механизм позволяет значительно сократить время прибытия бригад скорой помощи к месту вызова и тем самым повышает шансы на сохранение жизни и здоровья граждан.

Сегодня система ITS охватывает 354 светофорных объекта города. В режиме реального времени она анализирует транспортные потоки, обеспечивая более эффективную организацию дорожного движения и повышение уровня безопасности на дорогах.