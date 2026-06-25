Готов ли Шымкент к эвакуации в случае ЧС?

На заседании Общественного совета Шымкента обсудили вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения. Руководитель управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны города Кайрат Бекбауов рассказал о проводимой работе и ответил на вопросы общественников.

Насколько готов Шымкент к возможным чрезвычайным ситуациям и знают ли жители, как действовать в случае опасности?

С начала года в Шымкенте проведен ряд учений по линии территориальной обороны и гражданской защиты. С участием военнослужащих войсковой части №50120 организованы командно-штабные и тактико-специальные тренировки, в которых были задействованы военнообязанные граждане. В ходе учений отрабатывались действия по оповещению населения и его эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

— Есть ли в Шымкенте опасные участки, которые могут представлять угрозу для населения? — спросил Кенджехан Толебаев, член общественного совета.

— Таких мест насчитывается 39. В их числе территория вдоль реки Бадам. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, вопрос находится на контроле ДЧС, — Кайрат Бекбауов, руководитель управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

— Имеются ли склады материального резерва? — Кенжехан Толебаев, член общественного совета.

— Складские помещения площадью около шести тысяч квадратных метров имеются. Более 40 процентов необходимых материальных запасов уже приобретено, — Кайрат Бекбауов, руководитель управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны.

В ходе заседания Кайрат Бекбауов заверил, что работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций ведется на постоянной основе, а на профилактические мероприятия выделяются необходимые бюджетные средства. Однако участники встречи считают, что этих мер недостаточно. По их мнению, необходимо активнее информировать население и чаще проводить практические учения.

«Акимы районов знают маршруты эвакуации и места сбора населения. Для жителей многоквартирных домов эта информация размещена на информационных стендах у подъездов. Достаточно отсканировать QR-код, чтобы узнать, куда необходимо направляться и как действовать в случае чрезвычайной ситуации», — Кайрат Бекбауов, руководитель управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны.

«На самом деле многие жители этой информации не знают. Не дай бог произойдет селевой поток или другая чрезвычайная ситуация. Важно, чтобы каждый житель был заранее проинформирован. Тем более что около 60 процентов населения города проживает в частном секторе. После событий в Арыси мы понимаем, насколько важны своевременное оповещение и регулярные учения. Лично я не видел масштабной разъяснительной работы среди населения», — Абдибакыт Макулбаев, член общественного совета.

В ответ руководитель управления отметил, что работа по информированию населения ведется как через образовательные учреждения, так и с использованием современных цифровых сервисов.

«В учебных заведениях, колледжах и школах размещена вся необходимая информация. Кроме того, в Шымкенте реализуется пилотный проект по внедрению системы экстренного оповещения населения. С 2024 года уведомления рассылаются через сервис 1414. Сообщение поступает адресатам в течение одной минуты. В прошлом году на внедрение системы было выделено 23 миллиона тенге, в этом году на ее развитие предусмотрено 167 миллионов тенге», — Кайрат Бекбауов, руководитель управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

По данным управления, за первые пять месяцев текущего года в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, а также на крупных предприятиях города проведено 496 сейсмических тренировок. В них приняли участие около 150 тысяч человек и более 2400 единиц техники. Кроме того, в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в торговых центрах, на рынках и в жилых комплексах организовано девять пожарно-тактических учений.

Их цель — повысить готовность экстренных служб и населения к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.