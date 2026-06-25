В Келесском районе собрали первый урожай турецких персиков

В Келесском районе реализуется уникальный проект по развитию интенсивного садоводства. Крестьянское хозяйство «Нұржан» успешно адаптировало к местным климатическим условиям импортные плодовые культуры и уже получило первый урожай элитных сортов персиков.

В 2025 году предприниматель Нуржан Умаров заложил интенсивный сад на площади 12 гектаров, высадив 15 тысяч саженцев персика сорта «Орион», привезённых из Турции. Благодаря применению современных агротехнологий и соблюдению международных стандартов ухода деревья продемонстрировали высокую приживаемость и начали плодоносить раньше ожидаемого срока.

Успешный опыт получил продолжение и в нынешнем году. В рамках расширения производства предприниматель приступил к реализации нового этапа проекта на территории производственного кооператива «ҰЛЫ ДАЛА». Здесь на площади 30 гектаров высажены новые саженцы персика с использованием технологии капельного орошения. Общая площадь земельного участка кооператива составляет 51,3 гектара.

По словам Нуржана Умарова, главная цель проекта — развитие интенсивного садоводства в сельской местности и эффективное использование земельных ресурсов.

В перспективе планируется дальнейшее расширение площадей интенсивных персиковых садов, а также выращивание черешни и элитных сортов винограда.

Реализация проекта позволит увеличить объёмы производства фруктов и ягод в регионе и создать новые рабочие места для жителей сельской местности.