В Байдибекском районе появится школа на 300 мест

В Байдибекском районе продолжается развитие социальной инфраструктуры. Наряду со строительством спортивных объектов здесь реализуются и крупные образовательные проекты. Одним из них стала современная школа нового формата в районном центре — селе Шаян.

Учебное заведение рассчитано на 300 мест и должно стать одним из самых комфортных образовательных объектов района.

Новый спортивный зал в селе Шакпак был открыт в прошлом году, но тут уже смогли воспитать чемпионов Республики Казахстан. Спортсмены байдибекского района достойно представляют его на соревнованиях различного уровня.

Для мальчишек и девчонок созданы все необходимые условия для полноценного тренировочного процесса.

Шокан Сейтимбетов, руководитель спортивного зала в селе Шакпак: «Здесь занимаются по пяти видам спорта-волейбол, казакша курес, дзюдо, асык ату, настольный теннис».

Просторные залы, современное оборудование, раздевалки с душевыми и качественный спортивный инвентарь позволяют будущим чемпионам заниматься с максимальным комфортом и сосредоточиться на достижении высоких результатов.

Шералы Жандарбек, специалист сектор отдела строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района: «Строительство этого комплекса началось в 2024 году, в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», а в 2025 его уже сдали в эксплуатацию. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс действует в селе Акбастау. Под руководством опытных тренеров дети и подростки не только укрепляют здоровье и физическую подготовку, но и развивают дисциплину, целеустремленность и командный дух».

Но как известно, спортом единым сыт не будешь — социальная инфраструктура развивается комплексно.

В районном центре — селе Шаян, по заказу возводят современную «Комфортную школу» на 300 мест, которая распахнет свои двери уже к новому учебному году, стоимость проекта более 3 миллиардов тенге.