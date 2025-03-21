Школы и спорткомплексы в Созаке: сроки, контроль, перспективы

Строительство комфортных школ и спортивных комплексов в Туркестанской области продолжается.

Новые образовательные учреждения должны соответствовать современным стандартам и оснащаться отечественными материалами.

В Шолаккоргане возводят школу на 900 мест в рамках проекта «Комфортная школа». Сейчас здесь завершают благоустройство территории, уже уложено асфальтовое покрытие. Инженерные сети подведены. В новых кабинетах установят современное оборудование, а для учеников откроют дополнительные кружки.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «13 школ уже готовы, ещё 16 в процессе строительства».

Осмотрев объект, глава региона поставил подрядчикам конкретные задачи. Среди главных требований – соблюдение сроков и использование отечественных материалов.

Заказчиком строительства школы выступает АО «Samruk-Kazyna Construction», генподрядчик – ТОО «Каратау ЛТД». Работы стартовали в августе 2023 года, сдача запланирована на апрель 2024-го. Школа даст 80 новых рабочих мест.

В этом же селе строят современный спортивно-оздоровительный комплекс на 200 мест. Работы ведёт ТОО «CK NEW CITY» в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі». Завершить строительство планируют в мае.

На территории комплекса площадью 3 гектара разместят залы для борьбы, бокса, смешанных единоборств, волейбола и баскетбола. Будет бассейн и открытая футбольная площадка.

В Созакском районе спорт становится всё популярнее, сейчас массовым спортом здесь занимаются более 24 тысяч человек, что составляет 41% населения. В районе работают две спортшколы и один клуб.