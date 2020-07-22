Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на онлайн-конференции рассказал о мерах реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства.

Глава государства уделяет особое внимание вопросам экологии. На расширенном заседании Правительства К. Токаев поставил перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов две задачи:

Ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии «Waste to energy».

Провести системную работу по недопущению и ликвидации стихийных свалок вокруг населенных пунктов.

Технология «Waste to energy» заинтересует частных инвесторов

По законодательному внедрению технологии «Waste to energy» Министерством экологии, геологии и природных ресурсов проведена определенная работа.

«Как я уже не раз отмечал, у нас в среднем по стране очень низкая доля переработки отходов. Всего 15%. Тогда как в европейских странах этот показатель в 2 раза больше – в среднем 30%. Согласно концепции зеленой экономики, мы должны довести этот показатель до 40% к 2030 году», — сказал М. Мирзагалиев.

Однако сегодня тарифы на вывоз мусора в Казахстане низкие и не учитывают затраты на переработку и утилизацию твердо-бытовых отходов. Поэтому частным инвесторам идти в эту отрасль не выгодно.

Технология «Waste to energy» как раз-таки может заинтересовать частных инвесторов. Потому что в результате сжигания мусора производится электроэнергия и продается в общую электрическую сеть.

«Уже в следующем году мы планируем провести первые аукционы среди инвесторов на строительство такого завода. Кто представит наименьшую стоимость электроэнергии, тот и станет победителем аукциона. Соответствующий законопроект, по поручению Главы государства, нами уже подготовлен и одобрен Мажилисом. Осенью ожидается его рассмотрение в Сенате Парламента», — проинформировал министр.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что данные мусоросжигающие заводы будут работать в соответствии с требованиями, эквивалентными Европейской Директиве «О промышленных выбросах». Сегодня в Европе на таких заводах — минимальные показатели по выбросам. К примеру, в Вене на мусоросжигающем заводе Шпиттелау выбросы диоксинов составляют всего до 1 грамма в год.

«Мы планируем запустить такие заводы в 6 пилотных городах республики. Это Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент. Работа с потенциальными инвесторами уже начата. Также наше Министерство сейчас активно прорабатывает этот вопрос с акиматами по наличию земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами», — отметил Магзум Мирзагалиев.

За 10 дней ликвидировано 1635 стихийных свалок

М. Мирзагалиев подробнее остановился на проводимой работе по ликвидации и недопущению стихийных свалок.

Первое. Мы совместно с акиматами уже начали ликвидацию незаконных свалок по всему Казахстану, обнаруженных в ходе космического мониторинга.

Мониторинг проведен АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» по заказу МЭГПР РК. Он охватывает территории вокруг крупных городов в радиусе 50 км. На сегодня выявлено более 7,5 тыс. свалок во всех регионах страны. Министерством совместно с акиматами утверждены планы по их ликвидации. Только за последние 10 дней ликвидировано 1635 стихийных свалок или порядка 20% от общего количества.

Активная работа ведется в Карагандинской и Атырауской областях, где на сегодня уже ликвидировано более 60% и 40% стихийных свалок соответственно.

Второе. Министерством на прошлой неделе запущена «горячая» линия для сбора информации от жителей по стихийным свалкам в каждом регионе. На ватсап номера 8-777-595-24-90 можно отправить сообщение. За первые 5 дней на «горячую» линию уже поступило 223 сообщения о стихийных свалках.

Третье. Совместно с Министерством внутренних дел, общественниками, волонтерами и журналистами проводятся масштабные общественные рейды по стихийным свалкам.

«В этот понедельник, к примеру, провели рейд по стихийным свалкам вокруг столицы. Аналогичные рейды будут проведены во всех регионах. Об их результатах будем регулярно сообщать в СМИ и соцсетях», — сообщил министр.

В ходе проведенного рейда было установлено, что большую часть отходов составляет строительный мусор. Обусловлено это тем, что строительные объекты заключают договор с мусоровывозящими организациями, у которых нет именно договорных отношений с полигоном.

«Несомненно мы привлекаем строительные и мусоровывозящие компании к административной ответственности и они выплачивают штраф за несанкционированные свалки. Проблема в том, что эти штрафы низкие. То есть компаниям дешевле выплатить этот штраф, нежели вывозить строительные отходы на полигон», — сказал М. Мирзагалиев.

Для системного решения вопроса по стихийным свалкам в проекте нового Экологического кодекса Министерством предусмотрены следующие меры:

1. Обязательное установление GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте;

2. Введение лицензирования предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов;

3. Переход на уведомительный порядок для мусоровывозящих организаций.

4. Ужесточению ответственности (увеличение штрафов) за нарушения по обращению с отходами. То есть будет действовать следующий механизм: сбросил отходы, заплати штраф, собери отходы и сдай на полигон.

За факты жестокого обращения к природе будет ужесточена ответственность

«К сожалению, за последние недели мы стали свидетелями вопиющих фактов варварского обращения к природе. Это всем известные факты с избиением тюленей в Актау, это горы мусора на Боровом, это разрушение Ботанического сада в Алматы, это когда срывают краснокнижные лотосы на Первомайских прудах возле Алматы и радостно сообщают об этом в своем Инстаграмм, это мусор, костры, а также вывоз и продажа соли с уникального озера Кобейтуз. И это только малая часть грубого и жестокого отношения к нашей природе», — сказал министр.

Для решения данных проблем Министерством предложены следующие методы:

Первое. Это экологическое образование.

По словам Магзума Мирзагалиева, мы должны менять экологическое мышление населения, показывать детям на своем примере бережное отношение к природе. К примеру, тот же мусор забирать с собой и, тем более, не сжигать его, учить детей ухаживать за растениями и животными. Участвовать в природоохранной деятельности, сажать деревья, защищать братьев наших меньших.

Все начинается с детства. Именно поэтому Глава государства дал поручение Министерству образования ввести новый предмет в школах по экологическому образованию детей. Об этом Президент Касым-Жомарт Кемелевич сообщил в своем твиттер-аккаунте сегодня утром.

Второе. Это штрафные санкции.

В последние дни произошел наплыв туристов на природных объектах, но после себя они оставляют огромные горы мусора. По словам министра, установка мусорных баков не решает проблемы.

«Нас призывают устанавливать мусорные баки. Но, как показывает практика, чем больше мы установим, тем больше граждане будут сорить. А хотим ли мы видим наши природные богатства видеть в мусорных баках? В этой связи, мы вынуждены штрафовать. Мы проработали вопрос с Министерством внутренних дел. И с этой субботы мы выйдем на рейды по национальным паркам и зонам отдыха для мониторинга ситуации и принятия мер сразу, на местах и будем штрафовать. Также с нами будет участвовать общественники и волонтеры», — сказал министр.

Как отметил М. Мирзагалиев, Президент К. Токаев дал поручение ужесточать ответственность за нарушение и причинение вреда природе и пересмотреть штрафы в сторону увеличения.

«Только наши сплоченные совместные усилия помогут сохранить уникальные природные богатства нашей страны. Поэтому обращаюсь к журналистам, блогерам, экологам, общественным деятелям, всем, кому небезразлично состояние нашей окружающей среды, — давайте все вместе, в том числе на своем примере, приучать общество, каждого казахстанца уважать природу, заботиться о ней», — сказал министр.

Озеру Кобейтуз придадут статус особо охраняемой территории

По мнению министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, проблему с варварским отношением людей к озеру поможет решить придание ему статуса особо охраняемой территории.

«Факты последнего месяца показали, как за короткое время можно загадить это уникальное озеро. Мобильными постами и шлагбаумами проблему не решить. Если есть шлагбаум, всегда найдется желающий его переехать. Поэтому необходимо решать проблему двумя способами. Первое — через экологическое образование граждан и усиление штрафов. Второе — с учетом уникальности этого озера, мы полагаем необходимым придать ему статус особо охраняемой природной территории для того, чтобы на него распространялся соответствующий ограничительный режим», — отметил он.

Напомним, 20 июля розовое озеро Кобейтуз закрыли из-за большого наплыва посетителей. Кроме того, в тот же день стало известно, что соль с озера стали продавать как лекарство от коронавируса. В Минэкологии начали проверку по данному факту.

Также министр экологии прокомментировал возможность введения запрета влезать на знаменитый каменный сфинкс в Бурабае.

«Я такое предложение поддержать не могу, потому что считаю, что у наших граждан должно быть право и возможности ездить на природу, посещать самые красивые места. Те места, которыми славится наша страна», — сказал Магзум Мирзагалиев

Но, вместе с тем, министр отметил необходимость мониторить состояние озер и природных ландшафтов.

«Если будут факты аналогичные с Кобейтуз, то, конечно же, к этому тоже необходимо будет приходить, чтобы сохранить наше природное богатство. Более того, мы должны передать его нашим потомкам», — подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что данный вопрос будет отдельно проработан, к каменному сфинксу будут направлены люди и выразил готовность выехать туда вместе с журналистами и экологами и уже на месте принять решение.

Решение проблемы в Атырау нашли экологи

Министр экологии Магзум Мирзагалиев ответил на жалобу жителей Атырау по поводу «дурного запаха и плохого воздуха». Крик о помощи они опубликовали в социальных сетях в начале месяца.

Мониторинг показал две причины: полигон бытовых отходов, расположенный в северной части и, так называемая, «тухлая балка».

«Решением данной проблемы является строительство нового полигона. Акимат уже выделил 50 гектаров под новый полигон, разработана проектно-сметная документация и, мы надеемся, что в ближайшее время уже приступят к строительству современного полигона, отвечающего всем санитарным требованиям. А на поля испарения, так называемую, «тухлую балку» я сам выезжал. Проблема состоит в том, что все канализационные стоки сбрасываются туда или без очистки, или с недостаточным уровнем очистки. Совместно с акиматом мы проработали за последний год очень серьезно, в левобережной части города Атырау определен участок, где будут построены новые очистные сооружения. Ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2020 года. Соответственно проблема с отсутствием современных канализационных очистных сооружений будет решена», — сказал министр.

Он также выразил надежду, что со следующего года совместно с акиматом и Атырауский нефтеперерабатывающий завод начнет работать по рекультивации полей испарения.

Нефтяной фонтан на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области остановлен

Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области.

«Да, действительно, такой факт был подтвержден, 17 июля был такой факт. Сейчас с участием компании «Мангистаумунайгаз» разлив нефти остановлен», — сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, теперь предстоят очистные работы.

«Предстоят работы по очистке и сбору разлившейся нефти. Самое главное, факт разлива был вовремя выявлен и остановлен», — сказал Магзум Мирзагалиев.

МЭГПР будет бороться с фактами по неправильной застройке берегов

По информации главы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиев, в Казахстане всего 13 нацпарков: из них 12 относится к компетенции МЭГПР, Бурабайский нацпарк относится к ведению Управления делами Президента. В настоящее время Министерство экологии проводит работу по подготовке мастер-планов 11 национальных парков с акцентом на развитие экологического туризма, а не отельного и ресторанного бизнеса, часто в народе именуемого «шашлычного туризма».

«Экологический туризм — это продвижение туризма и привлечение максимального количества туристов, развитие пешеходного туризма. То есть через троп. Когда есть факты по неправильной застройке, то с ними надо бороться. Надо все изучать в рамках действующего законодательства», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что с вопросом по строительству отелей на берегах Кольсайского озера будет разбираться отдельно.

«Проблемы озера Иссык были не по части строительства зданий, а вопрос был связан с гидроэлектростанцией и, соответственно, осуществлялся сброс воды. Возник дефицит воды. Этот вопрос мы проговорили с акиматом Алматинской области и договорились максимально скорректировать эту негативную ситуацию», — сказал М. Мирзагалиев.

Раздельный сбор и утилизация бытовых отходов проводится в штатном режиме

Также М. Мирзагалиев рассказал о проводимой работе по разделению твердо-бытовых отходов и правильной его утилизации. По его словам, за время карантина количество мусора выросло, в особенности твердо-бытовых отходов. На сегодняшний день во многих городах уже внедрен раздельный сбор мусора. Сегодня Министерство работает над усилением, расширением данной работы, охватом тех городов, в которых еще не внедрен раздельный сбор мусора. Во время пандемии работа по раздельному сбору и вывозу мусора осуществлялась в штатном режиме местными исполнительными органами.

«Мы в крупных городах постарались охватить через мусоровывозящие организации, операторов РОП, постарались максимально там, где это возможно было, разместить отдельные контейнеры под одноразовые маски и медицинские отходы, потому что они должны утилизироваться отдельно», — проинформировал министр.

Есть города, где эту работу произвести не удалось. Это в первую очередь районные центры, сельские округи.

«Там мы призывали население такой мусор складывать в отдельные пакеты, потому что при попадании уже на мусороперерабатывающие или мусоросортировочные линии, чтобы там уже, те люди, которые занимаются сегрегацией, селекцией мусора, могли откладывать в другой ящик и после этого вывозить на специализированные печи, которые занимаются утилизацией именно медицинских отходов», — отметил Магзум Мирзагалиев.

В Казахстане разработан новый законопроект о защите животных

Также министр рассказал о новом законе по защите животных.

«Законопроект у нас разработан, он сейчас находится на согласовании с другими госорганами, на обсуждении. Осенью мы планируем зайти с ним в Мажилис Парламента. Мы полагаем, что данный законопроект привлечет очень много общественного внимания, потому что эта проблема у нас есть», — сказал М. Мирзагалиев.

Министр сообщил о возможном ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными вплоть до уголовной.

«Мы все стали свидетелями варварского отношения к животным за последние несколько месяцев. Фактов было достаточно. Полагаем, что действительно нужно ужесточать ответственность, вплоть до уголовной», — отметил он.