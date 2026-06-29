В Шымкенте 30 июня пройдет акция «Народный юрист»

В соответствии с поручением акима города 30 июня 2026 года в Шымкенте состоится республиканская акция «Народный юрист».

Мероприятие пройдет на Арбате (улица Бейбітшілік, 4–6). Начало акции — в 16:00.

Цель акции — повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи гражданам. Каждый желающий сможет получить необходимую консультацию от лучших представителей юридического сообщества страны.

В акции примут участие представители местных исполнительных органов, территориальных и правоохранительных ведомств, прокуроры, следователи, судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и другие специалисты.