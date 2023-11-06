Прокуроры Шымкента отменили уголовные дела в отношении предпринимателей

Права предпринимателей защищены уверены в прокуратуре третьего мегаполиса.

Надзорный орган совместно с палатой предпринимателей собрали группу, которая будет контролировать работу законности защиты прав бизнеса вовлеченных в орбиту уголовного процесса. Каждое заявление от предпринимателей по фактам рейдерства и незаконных действий будут проверять детально.

Проблем у бизнес сообщества хватает. Предприниматели просят не только создать условия для ведения бизнеса, но и защитить их от давления со стороны правоохранительных органов. В прокуратуре заверили, что контроль ведется тотальный. С начала года уже отменили 6 уголовных дел в отношении предпринимателей.

«С начала года нами выявлено шесть уголовных дел, когда предпринимателей вовлекли в орбиту уголовного процесса. Все дела нами изучены. Все незаконные уголовные дела нами были прекращены»,- говорит Асланбек Заманбек, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Шымкента.

В основном нарушали права предпринимателей полицейские и и сотрудники департамента экономических расследований. Детали в прокуратуре не раскрыли, сославшись на тайну следствия. Виновных наказали.

«В основном это департамент экономических расследований и департамент полиции. Соответственно, наказали виновных. Выговор тем, кто вовлек и наказали руководство»,— говорит Асланбек Заманбек, начальник управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Шымкента.

В прокуратуре заверили, что каждое заявление проверяют специалисты высокого уровня. Если права предпринимателей будут нарушены, реакция будет немедленной. Стоит отметить, что порой и предприниматели нарушают законы, в отношении каждого из виновных будут приняты соответствующие меры.