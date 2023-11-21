Cотрудники шымкентского акимата наказаны за необоснованное препятствие предпринимателю

В Антикоррупционную службу по городу Шымкент обратился местный предприниматель с жалобой на неправомерные действия должностных лиц районного акимата.
Чиновники на протяжении нескольких месяцев необоснованно задерживали возврат обеспечения исполнения договора о госзакупках, а также сумму антидемпинга.
После вмешательства Департамента, в отношении ответственных госслужащих проведено служебное расследование, нарушения подтвердились, лица понесли наказание.
Сумма обеспечений в объеме 11 млн тенге возвращена на счет ТОО.
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