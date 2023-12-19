Права 3,8 тысяч предпринимателей защищены в Шымкенте

Практика принудительной оплаты предпринимателями 50% аванса прекращена органами госдоходов, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Шымкентской прокуратуре. По словам представителей правозащитного органа, защита бизнеса является одним из главных приоритетных направлений.

«Нами защищены права 3,8 тыс. предпринимателей, устранены 5 административных барьеров. Отменены более 3 тыс. налоговых приказов и ограничительно-запретительных мер судебных исполнителей. Путем отмены и внесения изменении в административные постановления защищены материальные интересы 347 предпринимателей на сумму более 200 млн. тенге»,-сказано в официальном сообщении прокуратуры Шымкента.

Так, органами государственных доходов 91 налогоплательщиков незаконно привлечены к административной ответственности по ст.266 КоАП, по правонарушениям по которым истек срок давности.

Также выявлен факт незаконной проверки антимонопольным органом ТОО «ЛТД Турмыс».

«Принятыми мерами постановлением суда к адм. ответственности по ч.1 ст.175 КоАП привлечен руководитель Департамента по защите и развитию конкуренции города. По нашим актам к адм. ответственности по ст.173 КоАП привлечены заместители районных налоговых управлений, которые незаконно заблокировали счета предпринимателей»,-говорят в прокуратуре.