Проданный за «копейки» Ледовый дворец вернули в госсобственность

Акимат Шымкента вернул в госсобственность Ледовый дворец, который 7 лет назад ушел за бесценок в частные руки, передает OTYRAR.

Единственное место, где жители города могут заниматься зимними видами спорта не первый год вызывает много вопросов. А все потому что еще в 2017 году Ледовый был продан ТОО «Мунай Қурылыс Сервис» за 128 млн тенге, тогда как оценочная стоимость объекта — 996 млн.

При этом государство еще платило предпринимателю почти 19 млн ежемесячно за аренду ледового поля и офисных помещений, чтобы дети могли заниматься спортом.

Вопрос поднимался не раз и сегодня в этом деле поставлена точка. Прокуратура города провела проверку и выявила нарушения при проведении аукциона. Доказано, что были нарушены государственные интересы. В итоге договор признали недействительным, а Ледовый дворец перешел в госсобственность. Какие изменения ожидать и будет ли модернизация устаревшего комплекса, в акимате Шымкента пока не комментируют.

К слову, не так давно акимат Шымкента из-за жалоб и обращений горожан вернул в госсобственность большую часть парка Кең баба. Сейчас местные власти судятся с предпринимателем, чтобы вернуть территорию полностью.

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