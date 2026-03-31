Как казахстанцам подтвердить профессиональные навыки для трудоустройства

В Казахстане продолжается развитие национальной системы квалификаций, которая позволяет специалистам официально подтвердить свои профессиональные знания и навыки. Процедура проводится в специализированных центрах, аккредитованных национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по согласованию с министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

На сегодняшний день в стране функционируют 16 центров признания квалификаций, где можно подтвердить навыки по 85 профессиям в наиболее востребованных отраслях, включая ИТ, туризм, сельское хозяйство и промышленность.

Для обеспечения прозрачности и объективности оценки создан реестр профессий, который включает 749 специальностей. Из них 134 профессии требуют обязательного подтверждения квалификации, а для 615 специальностей предусмотрена добровольная процедура признания. Ознакомиться с перечнем профессий и подать заявку можно через цифровую платформу Career Enbek.

Также ведётся работа по созданию новых центров на базе крупных национальных компаний, среди которых КазМунайГаз, Allur и Қазақстан Темір Жолы.

Одной из мер государственной поддержки является предоставление безработным гражданам единовременных ваучеров на признание профессиональной квалификации, которые позволяют полностью или частично компенсировать расходы на процедуру оценки.

В 2026 году на эти цели предусмотрено более 124 млн тенге, что позволит выдать около 2 тысяч ваучеров. Размер компенсации для специальностей социально-гуманитарного профиля составляет до 3 МРП, а для технических специальностей — до 7 МРП.

Кроме того, предусмотрена материальная помощь в размере 6 МРП, если гражданин проходит процедуру подтверждения квалификации в другом регионе.

Система признания квалификаций помогает работодателям убедиться в соответствии навыков кандидатов современным требованиям, а специалистам — повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Приём заявлений на получение ваучеров в текущем году продлится до 1 ноября. Методологическую поддержку и консультации по вопросам регистрации и подачи заявок оказывает центр развития трудовых ресурсов.