Нуралхан Кушеров встретился с жителями Ордабасинского района

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров продолжает встречи с населением и личные приемы граждан в районах области. В рамках концепции Главы государства «Слышащее государство» очередная встреча прошла в Ордабасинском районе. Жители рассказали о проблемах и внесли свои предложения.

От экономики — к конкретным проектам. На встрече глава региона отметил: развитие района напрямую зависит от новых производств, инвестиций и рабочих мест. Сегодня здесь фиксируют положительную динамику сразу по нескольким направлениям.

По итогам первого полугодия 2026 года объем валового регионального продукта достиг 111,6 миллиарда тенге — это на 33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем произведенной продукции составил 83 миллиарда теңге, а в обрабатывающей промышленности рост достиг 88,5 процента.

«Объем привлеченных инвестиций превысил 26 миллиардов теңге. Объем торговли вырос более чем в два раза и составил 14,5 миллиарда теңге. В целом район демонстрирует положительную динамику по социально-экономическим показателям. Объем продукции сельского хозяйства за шесть месяцев текущего года вырос на 5,5 процента. Объем строительных работ составил 12 миллиардов теңге, ввод жилья увеличился на 18,6 процента. Доля собственных доходов местного бюджета ежегодно растет и в текущем году достигла 65,3 процента», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Инвестиционная активность в районе также набирает обороты. В прошлом году здесь реализовали пять проектов на общую сумму 11,5 миллиарда теңге — благодаря им создано 389 рабочих мест. С начала этого года запущено еще семь инвестиционных проектов стоимостью более 4,5 миллиарда теңге. Работу получили 183 человека. Но на этом останавливаться не планируют.

«До конца года планируется запустить еще три проекта общей стоимостью 14,4 миллиарда теңге. В рамках этих проектов будет создано 93 рабочих места. Если говорить о сельском хозяйстве, то объем произведенной продукции за шесть месяцев 2026 года составил 20,8 миллиарда теңге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 5,5 процента. Объем строительных работ увеличился на 126,5 процента. По итогам первого полугодия по основным социально-экономическим показателям Ордабасинский район вошел в тройку лидеров. Наша главная задача — обеспечить экономический рост района, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места и повышать уровень жизни населения», — Азат Оралбаев, аким Ордабасинского района.

Экономические показатели подкрепляют и изменения в социальной сфере. В районе продолжается строительство и обновление объектов образования. В прошлом году в рамках проекта «Комфортная школа» в Акбулаке открылась школа на 300 мест. За счет областного бюджета введены школы на 600 мест в Шубарсу и по 300 мест — в селах Торткуль и Кызылжар.

В этом году планируется открыть еще две школы — на 200 мест в Елшибек батыр и Ынтымак. До конца года также намерены сдать Дом культуры с библиотекой на 250 мест и спортивный комплекс.

«В направлении развития инфраструктуры проделана важная работа: природным газом обеспечены 45 населенных пунктов, уровень газификации достиг 78,9 процента. Начались строительно-монтажные работы по газопроводам еще в пяти селах. В целом в масштабах всей области ведется системная работа по обеспечению экономического роста каждого района и города, привлечению инвестиций и открытию новых рабочих мест для повышения уровня жизни населения», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

После общей встречи — разговор один на один. Аким области провел личный прием граждан, где жители озвучили вопросы, которые волнуют их непосредственно сегодня. Среди них — инфраструктура, здравоохранение, образование, экология и сельское хозяйство. Все обращения взяты на контроль, а ответственным поручено проработать их и представить решения.

Встречи акима Туркестанской области с населением продолжатся во всех районах и городах региона. Записаться на личный прием можно через единую базу «e-Otinish» либо направив письменное заявление в канцелярию «Открытого акимата».