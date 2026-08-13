В Ордабасинском районе строят завод по переработке макулатуры

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочей поездкой посетил Ордабасинский район. В селе Шубар он принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство завода по переработке бумажных и картонных отходов. Инвестиции в проект составят 1 миллиард теңге. На предприятии планируют создать 20 рабочих мест.

Из отходов — в готовую продукцию. Новый завод разместится на участке площадью 5 гектаров и сможет выпускать до 5 875 тонн продукции в год. Ежедневно здесь планируют производить около 190 тысяч изделий — бумажные лотки для яиц, подстаканники и обувной картон. Основной объём продукции, 70 процентов, будет предназначен для внутреннего рынка, ещё 30 процентов планируют экспортировать.

Сегодня на площадке идут подготовительные работы — закладывается фундамент и готовится котлован. До конца года здание завода планируют возвести из лёгких металлических конструкций и сэндвич-панелей.

«Мы будем производить бумажные лотки для яиц, конструкции для рассады и другие изделия из бумаги. Необходимое оборудование уже заказано. Первые образцы продукции мы уже изготовили. После запуска производства планируем обеспечить работой около 20–25 человек. Часть продукции будем поставлять по Казахстану, а часть — экспортировать. На первом этапе планируем направлять на экспорт около 20–30 процентов продукции. Основное оборудование закупаем в Китае. В дальнейшем рассчитываем выходить на рынки других стран», — Алимхан Абжанов, руководитель завода.

Новый завод должен не только дать вторую жизнь бумажным отходам, но и усилить местное производство. В регионе делают ставку на переработку, привлечение инвестиций и запуск предприятий, которые создают рабочие места и выпускают востребованную продукцию.

«Мы можем сократить зависимость от внешнего рынка и обеспечить внутренний спрос за счёт собственного производства. Сегодня реализуются проекты, направленные на развитие местного производства. В целом наш потенциал очень высокий, и мы должны правильно его использовать. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев постоянно говорит о необходимости развития экономики, глубокой переработки, промышленности и поддержки инвестиционных проектов. Именно в этом направлении мы сегодня и работаем», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Следующей точкой рабочей поездки стала индустриальная зона «Темирлан» в одноимённом селе. Глава региона ознакомился с производственными мощностями предприятий и ходом строительства новых объектов, а также дал поручения ответственным специалистам. Площадь индустриальной зоны составляет 10,5 гектара.

На территории промышленной зоны уже налажено производство стиральных порошков и жидких моющих средств, гранулированных кормов, стеклянной продукции и металлических изделий.