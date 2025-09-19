СПК «Shymkent» оштрафовали за нарушения антимонопольного законодательства

Социально-предпринимательская корпорация«Shymkent» оказалась в центре скандала. Суд признал, что компания нарушила правила добросовестной конкуренции.

Проверку инициировал департамент Агентства по защите и развитию конкуренции. В ходе расследования выяснилось, что корпорация заключила договор с частной компанией на поставку электроэнергии для индустриальных зон. Согласно условиям контракта, больше половины дохода ТОО по данному соглашению перечислялось в пользу СПК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по г. Шымкенту: «В соответствии с подпунктами 4 и 10 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, субъектам рынка, занимающим доминирующее либо монопольное положение, запрещается совершать действия, которые приводят или могут привести к ограничению доступа на рынок, устранению или ограничению конкуренции, а также ущемлению прав других участников».

В суде акционерному обществу «СПК «Shymkent» назначен административный штраф больше 14,5 миллионов тенге. Его они должны уплатить добровольно в течение тридцати суток со дня вступления постановления в законную силу. Корпорация с предъявленным обвинением не согласилась. Суд уведомил стороны о праве подать апелляционную жалобу в течение 10 дней.