Ключи от долгожданного жилья получили еще 40 шымкентских семей . Среди них и Таттыгуль Кылышкызы. Для матери-одиночки это не просто квартира, а место, где она, наконец-то, сможет счастливо жить вместе со своими детьми.

Женщина не смогла сдержать эмоций, когда получила ключи от квартиры, о которой мечтала шесть лет.

«Я очень рада. Пусть такое счастье будет у всего казахского народа. Желаю, чтобы все казахстанцы обрели свой дом. Пусть люди и дальше испытывают такие радостные моменты. Ведь жить в собственном доме — это настоящее счастье»,- говорит жительница города Таттигуль Кылышкызы.

Квартиры новоселов расположены новых многоэтажках микрорайонов Бозарык и Асар-2. По словам ответственных лиц, жилища оборудованы всем необходимым для комфортной жизни. Главное — жильё предоставлено в рамках доступных государственных программ.

«Если говорить о категориях граждан, получивших эти 40 квартир, то среди них — граждане с инвалидностью первой и второй групп, многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций»,— говорит и.о руководителя управления жилья г. Шымкента.

До конца года в городе планируется обеспечить жильём 7 тысяч 300 семей. На сегодняшний день ключи уже вручены от более чем 3 тысяч 500 квартир, и многие семьи успели отметить новоселье в своих новых домах.